Portugal debutó con una contundente goleada 5-0 sobre Armenia en el inicio de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026. El partido se disputó este sábado 6 de septiembre en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium de Ereván, donde el conjunto luso dominó de principio a fin.

Cristiano Ronaldo fue la gran figura con un doblete, alcanzando así los 140 goles con su selección, en una noche que volvió a ratificar su vigencia como máximo goleador de la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo y Portugal arrollaron de inicio a fin

El marcador se abrió temprano, al minuto 10, cuando João Félix conectó de cabeza para poner el 1-0.

Luego, a los 21 minutos, Cristiano Ronaldo amplió la ventaja con un gol cargado de emoción: lo celebró apuntando al cielo en homenaje a su excompañero Diogo Jota, fallecido hace un mes en un accidente.

El 3-0 llegó antes del descanso con un potente disparo de João Cancelo desde fuera del área, aprovechando un balón suelto tras varios rebotes.

Ya en la segunda mitad, Cristiano Ronaldo volvió a brillar con un potente derechazo desde larga distancia que significó el 4-0. Poco después, salió sustituido entre aplausos por Gonçalo Ramos, tras otra actuación memorable con la camiseta de Portugal.

El 5-0 definitivo lo marcó nuevamente João Félix, quien cerró la goleada con un remate de taco tras un rebote afortunado.

Líder de grupo

Con esta victoria, Portugal arrancó como líder del Grupo F, que comparte con Hungría, Irlanda y la derrotada Armenia.

El equipo de Roberto Martínez confirmó que es uno de los grandes favoritos de la zona y que su objetivo está en llegar con fuerza al Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cristiano Ronaldo, goleador histórico de las eliminatorias europeas

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico de las eliminatorias europeas. El capitán de Portugal ha marcado 38 goles en 48 partidos, un registro que refleja su peso en los procesos clasificatorios y su vigencia a lo largo de casi dos décadas.

El podio lo completan el polaco Robert Lewandowski, con 31 tantos en 29 encuentros, y el ucraniano Andriy Shevchenko, que acumuló 26 goles en 40 partidos.

