Cristiano Ronaldo vivió un tenso momento en esta doble fecha de eliminatorias europeas al Mundial 2026 antes de que Portugal visite a Armenia en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium ubicado en Ereván, capital de aquel país.

Como sucede en cualquier parte del mundo, Cristiano Ronaldo fue el centro de atención de Portugal, al punto que los aficionados rompieron la seguridad del hotel de concentración para acercarse a la estrella para tomarse una foto.

Cristiano Ronaldo se redimió con sus seguidores

Cristiano Ronaldo vivió el sábado 6 de septiembre de 2025 una jornada brillante en la goleada 0-5 de Portugal ante Armenia por la primera fecha de las eliminatorias mundialistas.

Marcó un doblete, completó los 948 goles en su cuenta personal, quedó a 42 de alcanzar la increíble cifra de los 1 000 y posicionó a los ‘lusos’ en el primer lugar del grupo F, que también integran Hungría e Irlanda.

Sin embargo, ese momento se vio opacado por un gesto que tuvo con uno de sus fanáticos, quien quiso tomarse una fotografía en el hotel de concentración en Armenia, pero no obtuvo la reacción esperada, generando una ola de críticas en su contra.

El aficionado se acercó presuroso a CR7 con su teléfono celular. En ese momento, el jugador del Al-Nassr lo apartó bruscamente con su brazo derecho mientras caminaba. Su rostro también denotaba molestia por lo sucedido.

En cuestión de segundos, la seguridad del lugar interceptó al intrépido hincha y, junto a él, a otro que tenía las mismas intenciones, pero que no llegó al jugador. Todo esto fue grabado desde otro celular y luego compartido en redes sociales.

Las críticas se aplacaron el domingo 8 con una emotiva publicación que hizo el jugador en sus redes sociales.

“Ayer hice un nuevo amigo. ¡Agradecido por el amor y el apoyo cada día y espero que todos puedan seguir sus sueños!”, fue el texto que acompañó el clip donde se lo observa con un niño y una niña que lo acompañaron al momento de saltar al terreno de juego.

La escena se cierra con un afectuoso abrazo y palmadas hacia el niño y, luego, otro abrazo hacia la niña.

I made a new friend yesterday 😁 Grateful for the love and support every single day and I hope everyone gets to follow their dreams! pic.twitter.com/0fgCYdz9wA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 7, 2025

¿Cuándo juega Portugal?

Por estas horas, Cristiano Ronaldo y el resto del plantel de Portugal se encuentran en Budapest para enfrentarse a Hungría por la segunda fecha de las eliminatorias.

El partido está programado para el martes 9 de septiembre a las 13:45 en el Puskás Aréna, escenario inaugurado en 2019 con capacidad para 67 215 personas y calificado por la UEFA como de cuatro estrellas.

Fue sede en 2020 de la final de la Supercopa de Europa, ganada por el Bayern Múnich al Sevilla por 2-1.

También fue sede de cuatro partidos de la Eurocopa 2021, incluidos dos de los portugueses en la primera etapa. CR7 le anotó un doblete a los húngaros en la fase de grupos.

#CristianoRonaldo detona la polémica: empujó a un fan que burló la seguridad para una selfie horas antes del Armenia vs. Portugal. ¿Reacción justificada o exceso violento de CR7? 🤮 #soyCamacho pic.twitter.com/loduyUdjCJ — edgardo camacho e (@edgardocamachoe) September 6, 2025

