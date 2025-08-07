Cristiano Ronaldo sigue brillando en la pretemporada del Al Nassr y reafirma que es uno de los mejores goleadores de la historia. Este jueves 7 de agosto, el portugués firmó un triplete en la victoria 4-0 ante el Rio Ave, en un amistoso disputado en Portugal.

Otro de los protagonistas del encuentro fue su compatriota João Félix, quien se unió esta temporada al conjunto saudí. El exjugador del Atlético de Madrid, FC Barcelona, Chelsea, AC Milan y Benfica dio dos asistencias en el partido.

Cristiano Ronaldo, figura de la pretemporada del Al Nassr

El marcador se abrió a los 15 minutos en el Estadio Algarve, con un gol de Mohamed Simakan. A partir de ahí, comenzó el espectáculo del capitán y estrella del Al Nassr, Cristiano Ronaldo.

A los 43 minutos, el máximo goleador de la historia aprovechó una pared con João Félix y definió con un potente derechazo al ángulo izquierdo del portero.

Su segundo tanto llegó en el minuto 62: CR7 se elevó en el área chica y, con un impecable cabezazo, mandó el balón al fondo de las redes.

Finalmente, completó su triplete a los 67 minutos desde el punto penal, engañando al arquero con un remate potente y preciso.

Con estos tres goles, Cristiano Ronaldo suma ya cuatro anotaciones en apenas dos partidos de pretemporada con el Al Nassr.

El éxito colectivo no llega para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo llegó al fútbol de Arabia Saudita a inicios de 2023 y, en poco más de dos años, a pesar de romper récords individuales de goles y ser una de las grandes figuras del torneo, ese rendimiento no se ha traducido en éxitos colectivos.

Desde su arribo al fútbol del Medio Oriente, Cristiano se ha consolidado como el máximo goleador. Solo en la liga saudí, ha marcado 74 goles en 77 partidos. En total, registra 99 anotaciones y 19 asistencias en 111 encuentros con el Al Nassr.

Pese a ese nivel individual monstruoso y a la fuerte inversión del club, Ronaldo solo ha podido levantar un título: el Campeonato de Clubes Árabes, una copa de segundo orden. En las competiciones de mayor relevancia, su equipo ha quedado en deuda.