El ecuatoriano Cristhoper Zambrano continúa marcando en Arabia Saudita y contribuyó en el último triunfo del Al Taawon. El futbolista surgido en Aucas anotó en la victoria de 2-0 sobre el Al Kholood y su equipo pelea por el título.

El nuevo gol de Cristhoper Zambrano en Arabia Saudita

El Al Taawon de Cristhoper Zambrano disputó su penúltimo partido del año. Para el cotejo, el futbolista ecuatoriano se posicionó en el once titular de la escuadra y fue el encargado de abrir la cuenta en el compromiso.

Corrían los 22 minutos de juego cuando el tricolor se sumó a un ataque en bloque de su equipo. Al borde del área, este recibió un pase y soltó de primera. Le devolvieron la pared y penetró en la zona de gol de los rivales.

Tras conducir la pelota en carrera e infiltrase por la frontera entre el pasillo central y derecho del campo, este sacó un remate cruzado. El balón fue a ras de piso, al segundo palo del portero, cuya volada no bastó.

Un nuevo triunfo para el Al Taawon y Cristhoper Zambrano

El triunfo del Al Taawon se redondeó en el segundo tiempo gracias a un gol en propia puerta de William Troost-Ekong a los 75 minutos. Zambrano, a su vez, ya había abandonado el campo a los 66′ para dar paso a Mohammed Al-Kwikbi.

Para el final del partido, el equipo de Zambrano terminó con el marcador a favor, pero con un futbolista menos. En los descuentos, Muteb Al-Mufarrij vio la tarjeta roja.

Con el triunfo, el Al Taawon mantuvo su tercer lugar dentro de la tabla de posiciones del campeonato árabe y recortó distancias con los líderes. El equipo llegó a 25 unidades y se puso a una del Al Hilal, segundo, y a dos del líder Al Nassr, escuadra de Cristiano Ronaldo que aún debe jugar su partido.

El paso de Cristhoper Zambrano por Arabia Saudita

Cristhoper Zambrano arribó a Arabia Saudita a mediados de este 2025 en calidad de préstamo desde Aucas. Antes se formó en el club oriental, debutó con este en 2021 y durante toda su etapa brindó cuatro goles y cinco asistencias.

El traslado hacia el Al Tawoon se produjo a sus 21 años. Antes de marcarle al Al Khoolod, Zambrano se había estrenado en las redes en su antepenúltimo partido con el equipo, en el que este venció por 2-5 al Al Fateh. En total, Zambrano lleva cuatro compromisos con la escuadra, pues su debut se produjo en la séptima fecha del torneo saudí ante el Al Qadsiah.

