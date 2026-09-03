Jugador del Deportivo Cuenca relató como desapareció su hermano

Cristhian Benalcazar fue la figura del partido entre Deportivo Cuenca y Guayaquil City por la fecha 28 de la Liga Pro. Su gol sirvió para el triunfo de 1-0 de los cuencanos, pero eso pasó a un segundo plano cuando en la rueda de prensa relató un drama familiar que vive desde hace cuatro años.

Cristhian Benalcazar y un dramático relato

Cristhian Benalcazar compareció en la sala de prensa del estadio Alejandro Serrano Aguilar la noche del martes 2 de septiembre de 2206.

Estuvo acompañado por su entrenador Daniel Alberto Néculman, exjugador que en el país defendió las camisetas de Imbabura, Olmedo, Liga de Portoviejo, Guayaquil City, Atlético Porteño, Cumbayá y el propio Cuenca.

“Este gol se lo dedico a mi familia, a un hermano que tengo desaparecido y a sus hijos. Le pido mucha fortaleza y sabiduría donde quiera que esté”, mencionó el delantero de 25 años para sorpresa de los presentes.

Con la voz entrecortada agregó que su hermano fue parte fundamental en su carrera. “Siempre me alentó, siempre confiaba en mí y me decía que voy a llegar muy lejos”, dijo antes de dejar de hablar y ponerse a llorar ante la atenta mirada de Néculman, que lo consoló con una palmada en su hombro.

En la zona mixta detalló que la desaparición se produjo hace unos cuatro años después de haber estado en una “convivencia”. El hecho se registró en el sector de Salinas (Imbabura) en la vía que conecta con San Lorenzo (Esmeraldas).

Relató que recibieron una llamada telefónica en la madrugada. La Policía Nacional solo encontró la moto en la que se movilizaba; nunca más obtuvieron noticias y las autoridades no tienen abierta una investigación para dar con su paradero.

Indicó que existe una denuncia del caso en la Fiscalía, pero que no han tenido ninguna noticia. “Dondequiera que esté, espero que se encuentre orgulloso de mí; siempre me dijo que llegaría lejos y que tenía el poder en mis piernas”, agregó.

“Quiero que regrese pronto a casa; tengo mucho que contarle de lo que ha pasado en estos cuatro años”, cerró el centrodelantero que se unió al equipo de ‘Las camisetas coloradas‘ para el segundo semestre de este año.

🥹⚽️ “Este gol se lo dedico a mi familia y en especial a un hermano que tengo desaparecido”: la emotiva dedicatoria de Cristian Benalcazar Folleco tras su primer gol en primera. #DCuenca pic.twitter.com/uSudlnnWzi — Andrés Muñoz Araneda (@andresmunoza) September 3, 2026

¿Quién es Cristhian Benalcazar?

Cristhian Benalcazar nació en Ibarra, provincia de Imbabura, el 9 de junio de 2001. Mide 1,84 m. Su carrera la ha desarrollado entre la Serie B y este año dio el salto a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

Transfermarkt registra datos del delantero desde la temporada 2025, cuando formó parte del Imbabura SC.

En el conjunto ‘Gardenio‘ jugó 31 partidos repartidos entre la B y Copa Ecuador (27 de titular), anotó nueve goles, dio tres asistencias, recibió nueve tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2 497 minutos.

Sus tantos los hizo frente a Independiente Juniors (3), Chacaritas, 22 de Julio, Vargas Torres, 9 de Octubre, Atlético Vinotinto, Gualaceo y sus asistencias las repartió entre Vargas Torres, Chacaritas y 9 de Octubre.

Su irrupción con el Deportivo Cuenca se dio en el segundo semestre de esta temporada. En las cinco fechas que estuvo disponible para Néculman, arrancó en el 11 titular en cuatro. En dos completó todos los minutos posibles.

Deportivo Cuenca 1-0 Guayaquil City

Cuenquita corazón ❤️



Benalcázar se animó a rematar de media distancia y el tiro se desvió en un defensor para el 1-0 del @DCuencaOficial.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/ZoCr6P0moC — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 2, 2026

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