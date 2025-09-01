La Copa Ecuador planificó para septiembre y octubre sus partidos por los octavos de final. 16 equipos, divididos en siete de la Serie A, cinco de la B y cuatro de la Segunda Categoría, siguen en la competencia.

La Copa Ecuador entregará al campeón el cuarto cupo para la Copa Libertadores de 2026 y un premio económico acumulado de 340 000 dólares, siempre y cuando su participación haya arrancado en la primera fase.

Barcelona SC será el gran ausente de los octavos de final de la Copa Ecuador. En la fase de 16avos de final fue derrotado por Cuenca Juniors por 2-0 en el Alejandro Serrano con goles del nigeriano Feyiseitan Asagidigbi y de Roberto ‘Tuka’ Ordóñez.

El ‘Gallo‘ en los octavos de final se medirá con La Cantera de Pastaza en el mismo escenario. Será un duelo de los campeones de la Segunda Categoría de Azuay y Pastaza, respectivamente. Ambos también competirán en el ascenso nacional que otorga dos cupos para la Serie B del siguiente año.

El Nacional, vigente campeón de la Copa Ecuador, se enfrentará a 9 de Octubre. La sede aún no está definida, aunque el cuadro octubrino juega sus partidos de local en Estadio Municipal de La Troncal, con capacidad para unas 4 000 personas.

Liga de Quito, ganadora de la Copa Ecuador en 2019, viajará al norte del país para medirse ante San Antonio en el Olímpico de Ibarra. Los locales, filial de Universidad Católica, terminaron en sexto lugar en la tabla de posiciones de la B.

Octavos de final:

Fecha Hora Partido Estadio Miércoles 10/09 19:00 Aucas vs. D. Cuenca Gonzalo Pozo Miércoles 17/09 16:00 Leones FC vs. Emelec Olímpico de Ibarra Jueves 18/09 16:00 9 de Octubre vs.

El Nacional Por definir Miércoles 24/09 16:00 Cuenca Juniors vs.

La Cantera de Pastaza Alejandro Serrano Miércoles 01/10 19:00 Liga de Portoviejo vs.

U. Católica Reales Tamarindas Jueves 02/10 19:00 Deportivo Santo Domingo vs.

Guayaquil City Etho Vega Miércoles 08/10 19:00 Gualaceo vs. Independiente del Valle Alejandro Serrano Jueves 09/10 19:00 San Antonio vs.

Liga de Quito Olímpico de Ibarra

