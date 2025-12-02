La Copa Ecuador define a su primer finalista entre Universidad Católica y Cuenca Juniors

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Copa Ecuador conocerá este martes 2 de diciembre a su primer finalista. En el estadio Alejandro Serrano Aguilar se disputará la semifinal de vuelta entre Universidad Católica y Cuenca Jrs., el equipo revelación del certamen.

El torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) entra en su recta final y la ‘Chatoleí’ llega como amplia favorita para clasificar a la final, luego de imponerse por 4-1 en el partido de ida, jugado el pasado 25 de noviembre en el estadio Olímpico Atahualpa.

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Pese a que Cuenca Jrs.—club de Segunda Categoría y también semifinalista en el Ascenso Nacional—abrió el marcador, Universidad Católica remontó con autoridad gracias a un doblete de Azarías Londoño, y los tantos de Daykol Romero y José Fajardo, dejando la serie prácticamente encaminada para los capitalinos.

El duelo decisivo se jugará a las 19:00, en el reducto azuayo.

🔥 Esta noche en el estadio Alejandro Serrano Aguilar conoceremos al primer clasificado a la final de la Copa Ecuador Ecuabet DIRECTV.#CopaEcuadorEcuabetDIRECTV 🏆🇪🇨 pic.twitter.com/cdEaKE2vj0 — Copa Ecuador (@CopaEcuador) December 2, 2025

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Universidad Católica sueña con su primer título nacional

A lo largo de sus 62 años de historia, Universidad Católica nunca ha logrado un título de primera división, ni en el campeonato ecuatoriano ni en Copa Ecuador.

En su palmarés figuran tres títulos de Serie B, un campeonato de Segunda Categoría y trofeos provinciales como el Campeonato Profesional Interandino y el Campeonato Amateur de Pichincha.

La ocasión en la que más cerca estuvo de conquistar una corona nacional fue en 1973. En dicho año disputó su única final de primera división.

Se enfrentó a El Nacional, cayendo en la ida y empatando en la vuelta, resultado que coronó campeón al cuadro militar.

En 1979 también terminó como subcampeón, aunque ese año no hubo final: el título se decidió mediante un hexagonal, en el que Católica quedó a un punto del campeón Emelec.

Por ello, si la ‘Chatoleí’ sella su clasificación en Cuenca, jugará su primera final de un torneo nacional en más de medio siglo.