Ya se conoce cuando se reiniciará el campeonato ecuatoriano

La suspensión de la tercera fecha del campeonato ecuatoriano sorprendió a todos. Sin embargo, ya se conoce cuando se reiniciará el torneo que organiza la LigaPro.

Horas más tarde, a las 22:00, LigaPro emitió un comunicado en donde se ratificó la decisión de suspender toda la tercera jornada del campeonato, la cual será reprogramada conforme la nueva planificación a cargo de la Dirección de Competiciones de la LigaPro.

¿Cuándo se jugará la fecha perdida?

Tras el anuncio de suspensión, en redes sociales se empezó a especular sobre la posible reprogramación de esta jornada, que tenía partidos muy interesantes como el Barcelona SC vs. Independiente del Valle o El Nacional vs. Liga de Quito.



Algunos periodistas hablaron de que solo se retrasaría una jornada el calendario. Es decir, que en lugar de jugarse la fecha cuatro la siguiente semana (17 al 20 de marzo) se llevaría a cabo la jornada suspendida.



Otros, en cambio, informaron que la jornada será reprogramada para la semana del 24 al 26 de marzo, que corresponde a la Fecha FIFA y no hay acción en el fútbol local.



Sin embargo, todas estas especulaciones fueron desmentidas por Jorge Eguez, Director General de LigaPro, que se refirió al tema en su cuenta oficial de Instagram.



El dirigente informó que este sábado 11 de marzo, LigaPro analizará en conjunto con la dirección de competiciones las opciones más factibles para llevar a cabo estos ocho partidos suspendidos.



Ximena Crespo, Directora de Comunicaciones de LigaPro, informó a El Comercio y Bendito fútbol, que este mismo sábado se conocerá la decisión de LigaPro, la cual será anunciada cuando termine la reunión programada para esta tarde.

¿Por qué se suspendió la jornada?

La LigaPro convocó a una reunión al Consejo de Presidente de los clubes que la conforman, a la que también acudieron representantes de Gol TV, empresa uruguaya que es la dueña de los derechos de transmisión del fútbol profesional en Ecuador.



En su carta, la LigaPro menciona que la suspensión de la tercera fecha se debió "a un pedido de las empresas que transmiten" el campeonato nacional.



En dicho cónclave se informó de un "laudo favorable" para Gol TV y en contra de una de las cableras que "terminó su contrato" con la televisora uruguaya.



"Esta decisión permitirá que oportunamente se den ingresos adicionales, que significará que valores pendientes puedan ser cancelados en favor de los clubes", mencionan.



La LigaPro asegura que sus afiliados, "han dado su respaldo a la decisión que tomó la LigaPro", de suspender la totalidad de la tercera fecha.

