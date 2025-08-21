La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió este jueves 21 de agosto un comunicado oficial en el que expresó su repudio y condena a los actos de violencia ocurridos durante el encuentro entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En el texto, el organismo resaltó que se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea el estado de las personas afectadas. Además, advirtió que actuará “con la mayor firmeza” aplicando las disposiciones del reglamento de la Comisión Disciplinaria.

Más noticias:

El mensaje de Conmebol

La Conmebol informó que, tras la suspensión y posterior cancelación del partido, se encuentra recopilando y procesando toda la información disponible.

Los antecedentes ya fueron remitidos a la Unidad Disciplinaria, que será la encargada de determinar las sanciones correspondientes a raíz de los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América, en Avellaneda.

El comunicado también incluyó un llamado de atención a los clubes participantes de los torneos Conmebol, recordándoles que son responsables de la seguridad cuando juegan de locales.

En ese sentido, la institución instó a implementar máximas medidas de prevención y control para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el fútbol sudamericano.

Los hechos violentos

El partido, valedero para la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana, la segunda competición de clubes más importante del continente, se suspendió en el primer tiempo, con empate 1-1 en el marcador, a causa de los enfrentamientos sangrientos entre radicales de ambos clubes.

La violencia que empañó el partido dejó un saldo de más de un centenar de detenidos, la mayoría chilenos, además de 22 heridos, dos de ellos en estado de gravedad.

La Conmebol, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó que el encuentro se suspendió por “falta de garantías de seguridad” y anunció que abrirá una investigación detallada sobre lo ocurrido para aplicar las sanciones correspondientes.