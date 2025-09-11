La Conmebol anunció este jueves 11 de septiembre que la final de la Copa Sudamericana 2025 cambiará de sede.

El partido decisivo ya no se jugará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como estaba previsto, sino en Asunción, Paraguay, ciudad que acogerá el evento por segundo año consecutivo y por tercera vez desde que se instauró el formato de final única.

Más noticias:

¿Por qué se cambió la sede de la Copa Sudamericana?

Según explicó la Conmebol en un comunicado oficial, la decisión se tomó luego de la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz, que arrojó resultados negativos respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras necesarias para recibir la final.

Pese al cambio, la final se mantiene en la fecha original del 22 de noviembre. La Confederación aclaró que, de acuerdo con el protocolo de finales únicas, en caso de inconvenientes logísticos se opta por la ciudad sede de la edición anterior, garantizando infraestructura y experiencia organizativa.

La entidad agregó que ya inició coordinaciones con el Gobierno de Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para los preparativos. Además, aseguró que seguirá invirtiendo en el estadio Tahuichi Aguilera con miras a futuros torneos, y que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) mantiene la intención de organizar la final en 2027.

¡Cambio de sede! La final de la CONMEBOL #Sudamericana 2025 se jugará en Asunción. pic.twitter.com/hKm8JPwIu4 — Alejandro Domínguez (@agdws) September 11, 2025

Ecuador en la Copa Sudamericana 2025

En la actual edición, Independiente del Valle es el único representante ecuatoriano en el certamen. El club de Chillo Jijón, bicampeón del torneo en 2019 y 2022, llegó a esta instancia tras quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores.

En los playoffs se impuso con autoridad al Vasco da Gama, goleándolo 5-1 en el global. Posteriormente, en los octavos de final, eliminó en penales a Mushuc Runa, en una serie pareja que se definió en Ambato.

Ahora, los dirigidos por Javier Rabanal enfrentarán en cuartos de final al colombiano Once Caldas. El primer partido se disputará en Quito, el 17 de septiembre a las 19:30, mientras que la revancha se jugará en Manizales una semana después.

Mira el D-Bate