La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer este lunes 25 de agosto una innovación histórica para el arbitraje en sus torneos de clubes.

A partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025, los árbitros principales explicarán en vivo las decisiones tomadas tras una revisión VAR, tanto al público en el estadio como a los aficionados que siguen las transmisiones.

Según el comunicado oficial, esta medida —conocida como Referee’s Announcement of VAR Decisions— ya fue probada con éxito en la final de la Recopa Sudamericana 2024, disputada en el Maracaná, y ahora será implementada de forma continua en las fases decisivas de los torneos más importantes del continente.

Conmebol anuncia novedades en la Libertadores y Sudamericana

“La Confederación Sudamericana de Fútbol da un nuevo paso histórico en su compromiso con la transparencia y el desarrollo del arbitraje”, destacó la Conmebol.

El procedimiento, que lo aprobó la IFAB y la FIFA, se estrenará oficialmente entre el 17 y 26 de septiembre de 2025, fechas en las que se disputarán los partidos de cuartos de final de ambos torneos.

Con la implementación, será el árbitro principal quien comunique en vivo las decisiones adoptadas tras una revisión VAR, tanto a los hinchas presentes en el estadio como a quienes siguen la transmisión.

“Es una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación“, detalló la Conmebol en su comunicado.

Impacto en los equipos ecuatorianos

Los clubes ecuatorianos que vivirán esta novedad en carne propia son Independiente del Valle y Liga de Quito, los únicos representantes del país en esta instancia.

Independiente del Valle jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Once Caldas de Colombia.

Liga de Quito, en cambio, se medirá con Sao Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Ambos equipos estarán entre los primeros en experimentar esta medida.

