Kendry Páez disputará la temporadala UEFA Conference League con el Racing de Estrasburgo, equipo que selló su clasificación este 28 de agosto del 2025 tras eliminar al Brøndby danés con un global de 3-2.

El sorteo de la fase de grupos del certamen se realizará este viernes 29 de agosto en el Forum Grimaldi de Mónaco.

El equipo de Kendry Páez en la Conference League

Kendry Páez, que llegó al club francés a préstamo del Chelsea, no fue parte del partido de vuelta, pero ya ha sumado minutos oficiales en la presente campaña y se perfila como uno de los talentos jóvenes a seguir en el torneo europeo.

Su debut como titular en Ligue 1 llegó el 24 de agosto en la victoria 1-0 ante Nantes, donde fue ovacionado por la afición y elogiado por el técnico Liam Rosenior.

Conference League 2025/26 con presencia ecuatoriana

Con el Estrasburgo como único representante francés, la Conference League reunirá a 36 equipos de toda Europa.

Polonia lidera la lista con cuatro clubes, seguida de países como Inglaterra, Irlanda y Ucrania, cada uno con dos representantes. La fase de grupos comenzará el 2 de octubre y culminará con la final en el Red Bull Arena de Leipzig el 27 de mayo de 2026.

Entre los clubes clasificados también destacan Crystal Palace (Inglaterra), Fiorentina (Italia), AZ Alkmaar (Países Bajos), Rayo Vallecano (España) y AEK (Grecia), lo que promete una competencia muy diversa y exigente.

Los 36 equipos en la Liga Conferencia 25-26:

Polonia (4): Lech Poznan, Rakow, Jagiellonia, Legia

Inglaterra (2): Lincoln, Crystal Palace

Irlanda (2): Shelboune, Shamrock Rovers

Chipre (2): Omonia, AEK Larnaca

República Checa (2): Sigma Olomouc, Sparta Praga

Ucrania (2): Dinamo Kiev, Shakhtar

Finlandia (1): KuPS

Alemania (1): Mainz

Turquía (1): Samsunspor

Macedonia del Norte (1): Shkëndija

Croacia (1): Rijeka

Bosnia y Herzegovina (1): Zrinjski

Eslovaquia (1): Slovan Bratislava

Escocia (1): Aberdeen

Armenia (1): Noah

Suiza (1): Lausanne

Malta (1): Hamrun

Austria (1): SK Rapid

Países Bajos (1): AZ Alkmaar

Suecia (1): Häcken

Francia (1): Estrasburgo

Rumanía (1): Universidad Craiova

Grecia (1): AEK

Kosovo (1): Drita

Italia (1): Fiorentina

Eslovenia (1): Celje

España (1): Rayo Vallecano

Islandia (1): Breidablik.