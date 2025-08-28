Kendry Páez disputará la temporadala UEFA Conference League con el Racing de Estrasburgo, equipo que selló su clasificación este 28 de agosto del 2025 tras eliminar al Brøndby danés con un global de 3-2.
El sorteo de la fase de grupos del certamen se realizará este viernes 29 de agosto en el Forum Grimaldi de Mónaco.
Más noticias:
El equipo de Kendry Páez en la Conference League
Kendry Páez, que llegó al club francés a préstamo del Chelsea, no fue parte del partido de vuelta, pero ya ha sumado minutos oficiales en la presente campaña y se perfila como uno de los talentos jóvenes a seguir en el torneo europeo.
Su debut como titular en Ligue 1 llegó el 24 de agosto en la victoria 1-0 ante Nantes, donde fue ovacionado por la afición y elogiado por el técnico Liam Rosenior.
Conference League 2025/26 con presencia ecuatoriana
Con el Estrasburgo como único representante francés, la Conference League reunirá a 36 equipos de toda Europa.
Polonia lidera la lista con cuatro clubes, seguida de países como Inglaterra, Irlanda y Ucrania, cada uno con dos representantes. La fase de grupos comenzará el 2 de octubre y culminará con la final en el Red Bull Arena de Leipzig el 27 de mayo de 2026.
Entre los clubes clasificados también destacan Crystal Palace (Inglaterra), Fiorentina (Italia), AZ Alkmaar (Países Bajos), Rayo Vallecano (España) y AEK (Grecia), lo que promete una competencia muy diversa y exigente.
Los 36 equipos en la Liga Conferencia 25-26:
Polonia (4): Lech Poznan, Rakow, Jagiellonia, Legia
Inglaterra (2): Lincoln, Crystal Palace
Irlanda (2): Shelboune, Shamrock Rovers
Chipre (2): Omonia, AEK Larnaca
República Checa (2): Sigma Olomouc, Sparta Praga
Ucrania (2): Dinamo Kiev, Shakhtar
Finlandia (1): KuPS
Alemania (1): Mainz
Turquía (1): Samsunspor
Macedonia del Norte (1): Shkëndija
Croacia (1): Rijeka
Bosnia y Herzegovina (1): Zrinjski
Eslovaquia (1): Slovan Bratislava
Escocia (1): Aberdeen
Armenia (1): Noah
Suiza (1): Lausanne
Malta (1): Hamrun
Austria (1): SK Rapid
Países Bajos (1): AZ Alkmaar
Suecia (1): Häcken
Francia (1): Estrasburgo
Rumanía (1): Universidad Craiova
Grecia (1): AEK
Kosovo (1): Drita
Italia (1): Fiorentina
Eslovenia (1): Celje
España (1): Rayo Vallecano
Islandia (1): Breidablik.