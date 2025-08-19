El Club Brujas, equipo del ecuatoriano Joel Ordóñez, disputó este martes 19 de agosto la ida del playoff de clasificación a la fase de liga de la Champions League. El conjunto belga se impuso 1-3 en su visita a Escocia frente al Rangers, en un partido en el que el defensor tricolor no tuvo minutos.

La buena noticia para Ordóñez es que volvió a aparecer en las convocatorias del Brujas, después de varias semanas apartado, mientras se define su posible transferencia al Olympique de Marsella, club que ya tiene asegurada su presencia en la Champions.

El Brujas, con o sin Ordóñez, sueña con la Champions

En la temporada pasada, que fue su estreno en el torneo más prestigioso de Europa, Joel Ordóñez tuvo un papel fundamental para que el Brujas alcanzara los octavos de final.

Sin embargo, el panorama actual es distinto. Para no entorpecer las negociaciones por su futuro, el club belga ha decidido no alinear al joven defensor ecuatoriano en las fases previas de esta edición.

Pese a su ausencia, el Brujas eliminó al RB Salzburgo de Austria en la tercera ronda clasificatoria con un global de 4-2. Y ahora, en el playoff definitivo, dio un paso clave al vencer 3-1 al Rangers en Escocia, perfilándose como el gran favorito para sellar su boleto a la fase de grupos de la Champions League.

¿Su nuevo destino será el Olympique de Marsella?

Ya van más de tres semanas desde que el Olympique de Marsella mostró su primer interés en el ecuatoriano Joel Ordóñez, actualmente jugador del Club Brujas. Las negociaciones han sido complicadas, pero se espera que próximamente puedan concretarse.

Según el periodista Sacha Tavolieri, especialista en fútbol belga y quien ha seguido de cerca esta posible transferencia, el defensor ecuatoriano confía en un desenlace positivo.

“En el caso de Joel Ordóñez, el Brujas está esperando una respuesta del Olympique de Marsella sobre las garantías de pago solicitadas y vinculadas al avance del proceso. El ecuatoriano se mantiene confiado en que todo saldrá bien”, escribió Tavolieri en sus redes sociales.

