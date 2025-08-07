El Chelsea de Moisés Caicedo confirmó este jueves 7 de agosto una noticia que golpea su planificación para la temporada 2025/26. Levi Colwill, una pieza clave en el esquema de Enzo Maresca, estará fuera de las canchas por casi toda la temporada.

En un comunicado oficial, el club informó que el defensor inglés sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante un entrenamiento de pretemporada en Cobham.

El jugador de 22 años se operó este 7 de agosto mismo día y ya inició su proceso de recuperación junto al cuerpo médico de los ‘Blues’.

Este tipo de lesión suele requerir entre seis y ocho meses de baja, por lo que, en el mejor de los casos, Levi Colwill podría volver a jugar entre febrero y marzo de 2026.

De momento, el club londinense no contempla un plan de emergencia para fichar a otro defensor. Según informó Fabrizio Romano, experto en traspasos, Enzo Maresca confía en los elementos actuales de su plantilla para cubrir la baja de Colwill.

Levi Colwill, un pilar del Chelsea

En la temporada pasada, el Chelsea vivió un año de ensueño. Clasificó nuevamente a la Champions League, ganó la Conference League y levantó el primer Mundial de Clubes ampliado.

Levi Colwill fue protagonista en este éxito, consolidándose como titular indiscutible en su primer año bajo la dirección de Enzo Maresca.

Chelsea FC has released the following update regarding Levi Colwill. — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 7, 2025

El central disputó 43 partidos oficiales, 40 de ellos como titular, aportando dos goles y dos asistencias.

En total, sumó 3 747 minutos, convirtiéndose en el quinto jugador más utilizado de la plantilla, solo por detrás de Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Cole Palmer y Enzo Fernández.

Los próximos retos del Chelsea

La pretemporada del Chelsea iniciará este 8 de agosto de 2025 a las 13:00 (hora de Ecuador), cuando el conjunto ‘Blue’ de Moisés Caicedo reciba al Bayer Leverkusen de Piero Hincapié, en un cotejo que enfrentará a dos referentes del fútbol tricolor.

Luego, el 10 de agosto, el turno será para el Chelsea vs AC Milan, donde Pervis Estupiñán, ahora en el club italiano, buscará dejar su huella ante el ‘Niño Moi’.

Ambos compromisos se jugarán en Stamford Bridge, el hogar del Chelsea.