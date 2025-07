Claudio Bieler, exjugador de Liga de Quito y figura muy activa en redes sociales, volvió a ser tendencia tras el triunfo 1-0 de LDU sobre Barcelona SC en el estadio Monumental de Guayaquil, el 24 de julio de 2025.

A sus 41 años, el ‘Taca’ Bieler no duda en expresar su opinión con gran picardía, especialmente cuando se trata de resaltar los logros del club albo del que fue parte de la conquista de la Copa Libertadores en el 2008.

Más noticias:

Tras el partido, Bieler publicó en su cuenta de X un mensaje picante: “Que las copas, que la fiesta, que los paracaídas, que las fiestas de Guayaquil, la fiesta te la hizo liga en Guayaquil”, haciendo referencia a la victoria de Liga de Quito en el estadio Monumental.

Sus comentarios generaron un intenso debate en redes sociales, con seguidores albos apoyando sus palabras y fanáticos de Barcelona SC criticándolo.

Esta “pica” entre ambos equipos se había encendido días antes cuando Liga de Quito exhibió en una tienda de Guayaquil sus cinco títulos internacionales, que incluyen la Copa Libertadores, dos Copas Sudamericanas y dos Recopas Sudamericanas, siendo el club ecuatoriano con más conquistas internacionales.

Por su parte, Barcelona SC, aunque no ha ganado títulos internacionales, sí logró llegar dos veces a la final de la Copa Libertadores, en 1990 y 1998, lo que también es motivo de orgullo para sus seguidores.

El partido entre Barcelona SC y Liga de Quito correspondió a la fecha 22 de la Liga Pro 2025.

Los ‘toreros’ llegaban segundos en la tabla con 38 puntos, solo uno más que Liga, que con 37 puntos buscaba acortar la distancia con el líder Independiente del Valle. Con esta victoria, Liga de Quito mantiene su racha positiva bajo el mando del DT Tiago Nunes, mientras que Barcelona SC perdió el invicto que mantenía bajo Ismael Rescalvo.

¿Quién juega hoy?

Partidos de la fecha 22 – Liga Pro 2025

24 de julio: Barcelona vs. Liga de Quito 0-1

25 de julio: El Nacional vs. Libertad FC – 19:00

26 de julio: Aucas vs. Delfín – 14:00

26 de julio: Manta vs. Emelec – 16:30

26 de julio: Vinotinto vs. Orense – 19:00

27 de julio: Mushuc Runa vs. Técnico Universitario – 13:00

27 de julio: Macará vs. U. Católica – 15:30

27 de julio: Deportivo Cuenca vs. Independiente del Valle – 18:00

