El Clásico del Astillero se suspendió por estas razones

Insultos racistas se registraron en el partido que disputaron Emelec y Barcelona. No pasó mucho del inició y el partido fue suspendido por incidentes de la hinchada eléctrica.



Una vez más los fanáticos de Emelec complicaron a su equipo, debido a las actuaciones que realizan en el estadio George Capwell. Entre agresiones, insultos y más el cotejo ante Barcelona tuvo que ser reprogramado.



Causas de la suspensión

El Comisario de LigaPro designado para el Clásico del Astillero, Elton García, explicó en una entrevista para la cadena de ESPN, cuáles fueron las principales causas por las que el cotejo no se reanudó.



“Lanzamientos de objetos hacia jugadores de Barcelona, personas de seguridad del estadio, entre otros. Además, de insultos racistas desde la tribuna de San Martín fueron las causas de la suspensión”, explicó.



Así mismo, García indicó que todo se debió al actuar de la hinchada eléctrica, ya no que no brindaban las seguridades para que el partido continúe.



“Consultamos a la policía nacional si se brindaba la seguridad necesaria para que el partido se reanude y nos informaron que no. Así que aplicamos el artículo 79 del reglamento”, añadió el Comisario.



Ya finalizando la entrevista, Elton García, indicó que la Comisión Disciplinaria tomará cartas en el asunto para las respectivas sanciones. Antes de culminar destacó que lo más grave de los incidentes fueron los gritos racistas de la tribuna.



El Clásico del Astillero más corto

Un hecho curioso que dejó esta suspensión, fue que solo se jugaron 26 segundos del Clásico del Astillero.



En dichos segundos Barcelona se puso en ventaja con gol de Erick Castillo y en la celebración varios jugadores de Barcelona fueron impactados con objetos de plástico.



De esta acción se derivó toda una trifulca entre jugadores de Emelec y Barcelona, que terminó con una suspensión de 30 minutos, que finalmente se transformó en una reprogramación del cotejo.



¿Cuándo se jugará?

El partido reanudará el lunes 19 de septiembre, a las 12:00 horas. El cotejo arrancará desde el segundo 30 y el estadio George Capwell no contará con público.

