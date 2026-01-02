Moisés Caicedo sigue acumulando elogios en Inglaterra. Este viernes 2 de enero, el Chelsea anunció cuál fue el mejor gol del club en el año calendario 2025, y el ganador fue el ecuatoriano, quien firmó una anotación memorable ante el Liverpool.

El tanto elegido se produjo el 4 de octubre, en la victoria 2-1 de los ‘Blues’ sobre los ‘Reds’ en Stamford Bridge por la Premier League. Ese partido marcó uno de los momentos más altos de Caicedo en la temporada.

El golazo de Moisés Caicedo que ganó el premio

En aquella jugada, Caicedo controló un pase de Malo Gusto apenas cruzando el mediocampo. Con un leve movimiento de cuerpo dejó atrás a su primer marcador y aceleró hacia el arco rival.

A metros de la medialuna, amagó un remate para descolocar a Virgil van Dijk, quien cayó en el engaño.

En ese instante, el ecuatoriano soltó un bombazo directo al ángulo, imposible de detener para Alisson Becker.

Un golazo que desató la euforia en Stamford Bridge y que ahora es reconocido oficialmente como el mejor del año.

🥁 Introducing Chelsea’s best goal of 2025…



Moises Caicedo against Liverpool! — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 2, 2026

Caicedo, también en el equipo ideal del 2025 en la Premier League

El premio no fue el único reconocimiento reciente para el ecuatoriano.

La Premier League publicó el 31 de diciembre su equipo ideal del año 2025, elaborado por el analista inglés Alex Keble, uno de los periodistas más influyentes del fútbol británico.

En la alineación 4-2-3-1 solo aparecen tres sudamericanos, entre ellos Moisés Caicedo, junto a Daniel Muñoz (Colombia) y Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Argentina).

Keble justificó así la presencia del ecuatoriano:

“Se podría argumentar que Caicedo es ahora el mejor mediocampista central de la Premier League y, por lo tanto, está en la conversación del mejor mediocampista del mundo”.

Resaltó también su impacto en el juego del Chelsea.

“Es un volante completo y dinámico, que impulsa al equipo hacia adelante y rompe el juego con facilidad”.

Además, ningún jugador de la Premier League registró más entradas e intercepciones (148) durante el 2025.

