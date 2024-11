El Chelsea de Inglaterra recibe el FC Noah de Armenia por la tercera fecha de la Conference League. El juego está programado para este jueves 7 de noviembre de 2024, desde las 15:00.

El partido entre el Chelsea y el FC Noah se jugará en Stamford Bridge, escenario que espera ver como los locales confirman su placa de favoritos para ganar el partido, clasificarse sin problemas a los octavos de final y pelear por el título.

Los de Londres son los líderes en la tabla de posiciones. Tienen seis puntos y un gol diferencia positivo de +5. En la primera jornada le ganaron a 4-2 al Gent de Bélgica, y en la segunda 1-4 al Panathinaikos en Grecia.

Junto a la Fiorentina (Italia), Legia Varsovia (Polonia), Lugano (Suiza), Guimaraes (Portugal), Hearts (Escocia), Jagiellonia Białystok (Polonia), Rapid Viena (Austria) y Heidenheim (Alemania), se mantienen invictos y en la parte alta de la tabla.

Moisés Caicedo aún no debutó en la Conference League. En el primer encuentro se mantuvo en la banca de suplentes los 90 minutos, mientras que en el segundo no fue considerado por el italiano Enzo Maresca

Caicedo tuvo sus primeros minutos en torneos UEFA en la fase previa. Fue el capitán en la victoria por 2-0 ante el Servette FC. En la revancha saldada con derrota 2-1 ante los suizos, se mantuvo en el banco de suplentes para luego jugar 27 minutos.

Alan Minda es otro de los ecuatorianos que tiene opciones de sumar minutos europeos. El Círculo de Brujas, su club, visita al LASK de Austria en el Raiffeisen Arena.

El exIndependiente del Valle fue titular en la primera fecha contra el St. Galle. Jugó 61 minutos, anotó un gol y dio una asistencia en la goleada por 6-2.

En la segunda fecha ante el Víkingur Reykjavík no fue tomado en cuenta, no viajó a Islandia y le tocó ver desde casa la derrota 3-1 en el Víkingsvöllur.

Conference League – fecha 3

09:45 Víkingur vs. Borac

12:45 Legia Varsovia vs. Dinamo Minsk

12:45 Pafos vs. FC Astana

12:45 HJK vs. Olimpija Ljubljana

12:45 Shamrock Rovers vs. The New Saints

12:45 Gent vs. Omonia

12:45 TSC vs. Lugano

12:45 Petrocub vs. Rapod Viena

15:00 Guimaraes vs. Mladá Boleslav

15:00 APOEL FC vs. Fiorentina

15:00 LASK vs. Cercle Brugge

15:00 Hearts vs. Heidenheim

15:00 Chelsea vs. FC Noah

15:00 Djurgarden vs. Panathinaikos

15:00 Kobenhavn vs. Istanbul BB

15:00 Jagiellonia vs. Molde FK

15:00 Larne vs. St. Gallen

15:00 Betis vs. Celje

