El Chelsea sufrió una dura derrota 1-2 frente al Aston Villa en Stamford Bridge este 25 de diciembre, por la jornada 18 de la Premier League. Moisés Caicedo fue titular y disputó los 90 minutos, aunque no logró evitar un nuevo tropiezo del equipo de Enzo Maresca.

Con este resultado, los ‘Blues’ profundizan su mala racha. Apenas una victoria en sus últimos seis compromisos, con tres empates y dos derrotas.

La falta de regularidad ha dejado al club estancado en el quinto lugar con 29 puntos, y con riesgo de ser superado si el Sunderland gana su partido pendiente.

Aston Villa silencia Londres con una remontada histórica

El Aston Villa firmó una nueva hazaña en Stamford Bridge, sumando su undécima victoria consecutiva (octava en Premier League) y consolidándose como uno de los grandes aspirantes al título, peleando palmo a palmo con Arsenal y Manchester City.

El equipo de Unai Emery volvió a mostrar su carácter competitivo y su capacidad para revertir partidos. La entrada de Ollie Watkins, Jadon Sancho y Amadou Onana cambió completamente el rumbo del encuentro y justificó la apuesta del técnico español.

La racha del Villa es tan significativa, que hay que remontarse a 1910 para encontrar un registro similar en su historia liguera. El sueño del primer título desde 1981 ya no parece una utopía.

Chelsea dominó, pero no liquidó el partido

La primera mitad fue un monólogo del Chelsea.

Con Reece James encendido, un inspirado Cole Palmer y un buen despliegue ofensivo, los locales generaron múltiples ocasiones para ampliar el marcador.

El 1-0 llegó en un córner ejecutado por James que terminó entrando tras un desvío en Joao Pedro, sorprendiendo a Dibu Martínez.

Sin embargo, la falta de eficacia pasó factura. Enzo Fernández, Joao Pedro, Garnacho y el propio James tuvieron oportunidades claras que no lograron concretar. El Villa resistió el vendaval y esperó su momento.

¡DEL LABORATORIO DE MARESCA! Enzo Fernández molestó al Dibu Martínez, Joao Pedro la desvió y llegó el 1-0 de Chelsea sobre Aston Villa.





La remontada del Villa

El punto de quiebre llegó al minuto 63, cuando una mala salida desde el fondo terminó en el empate: Caicedo perdió la posesión ante Onana, quien habilitó a Morgan Rogers para asistir a Ollie Watkins.

El delantero inglés superó la salida de Robert Sánchez y empató el encuentro.

El portero español mantuvo con vida al Chelsea durante varios minutos con atajadas determinantes, pero el Villa insistió hasta encontrar el premio definitivo.

El 1-2 llegó en un tiro de esquina ejecutado por Youri Tielemans, que Watkins cabeceó con potencia para sentenciar el encuentro y extender la racha histórica del equipo de Emery.

¡¡ENTRÓ PARA GANARLO!! Ollie Watkins ganó de cabeza y marcó su segundo gol en el partido para el 2-1 de Aston Villa sobre Chelsea.





