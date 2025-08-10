El Chelsea de Moisés Caicedo gana 4-1 al AC Milan de Pervis Estupiñán este domingo 10 de agosto, en Stamford Bridge, la casa de los ‘Blues’. El partido contó con la titularidad de ‘Niño Moi’, mientras que Pervis vio el partido desde el banquillo.

Los londinenses, vigentes campeones del mundo tras conquistar el primer Mundial de Clubes ampliado en julio de 2025, recién se reincorporaron a la pretemporada luego de unas cortas vacaciones.

Este fue su segundo y último amistoso, tras vencer el 8 de agosto al Bayer Leverkusen de Piero Hincapié y, ahora, lograr otra victoria frente al AC Milan. Así, cerraron una pretemporada perfecta antes de iniciar oficialmente la temporada.

Más noticias:

Por su parte, el AC Milan afrontó su último partido de preparación con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate en cinco encuentros.

Pervis Estupiñán, quien había sumado minutos en tres partidos consecutivos, esta vez no fue utilizado, ya que un día antes disputó los 90 minutos completos y Massimiliano Allegri prefirió darle descanso. El exjugador de Liga de Quito se incorporó esta temporada al conjunto ‘Rossonero’ en una transferencia superior a los 20 millones de dólares.

Historial entre Chelsea y AC Milan

En toda su historia, Chelsea y AC Milan se han enfrentado en siete ocasiones oficiales: cuatro en la Champions Leaguey tres en la Europa League.

El saldo favorece ampliamente al conjunto ‘Blue’: tres victorias, tres empates y solo una derrota. En estos duelos, los londinenses anotaron 10 goles, mientras que los rossoneri marcaron apenas 5.

La única victoria del AC Milan sobre el Chelsea fue el 9 de febrero de 1966, en los octavos de final de la Europa League. En el partido de ida, los italianos ganaron 2-1 con goles de Amarildo y Gianni Rivera; George Graham descontó para los visitantes.

Por su parte, la última victoria del Chelsea es mucho más reciente: ocurrió el 11 de octubre de 2022, en la fase de grupos de la Champions League 2022/23. Los Blues se impusieron 2-0 como visitantes en San Siro, con goles de Jorginho y Pierre-Emerick Aubameyang.

Alineaciones

Alineación Chelsea

Arquero: Robert Sánchez.

Defensas: Reece James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo y Marc Cucurella.

Mediocampistas: Moisés Caicedo, Cole Palmer y Enzo Fernández.

Delanteros: Pedro Neto, Joao Pedro y Jamie Gittens.

Our team to face AC Milan. 🔵✨ pic.twitter.com/TERmI8rawf — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 10, 2025

Alineación AC Milan

Arquero: Mike Maignan.

Defensas: Filippo Terracciano, Fikayo Tomoru y Andrei Coubiș.

Mediocampistas: Alexis Saelemaekers, Yunus Musah, Samuele Ricci, Youssouf Fofana y Davide Barthesagi.

Delanteros: Ruben Loftus-Cheek y Rafael Leao.