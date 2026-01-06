Liam Rosenior fue oficializado como nuevo DT del Chelsea durante la mañana de este martes 6 de enero del 2025 y dirigirá a Moisés Caicedo. El entrenador británico se marcha de Racing de Estrasburgo, donde estaba a cargo de Kendry Páez, y señaló sus expectativas tras su llegada.

Más noticias:

La presentación de Liam Rosenior en el Chelsea de Moisés Caicedo

Por medio de un comunicado y a menos de una semana de haber cesado a Enzo Maresca, el Chelsea presentó a su nuevo DT. La escuadra anunció como reemplazante a Rosenior, que contará con un contrato de seis años hasta el 2032.

El entrenador británico de 41 años arriba al club donde milita Moisés Caicedo tras haber dirigido a otro ecuatoriano. Antes de su arribo al conjunto de Londres, este estuvo al mando del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1.

La escuadra francesa, desde donde llegó Rosenior, comparte a sus propietarios con el Chelsea: el conglomerado BlueCo. Este, además, la clasificó por primera vez en 19 años a un torneo europeo. Antes de arribar a la escuadra de Alsacia, el estratega estuvo al frente del Hull City entre 2022 y 2024. Previamente, contó con un interinato en el Derby County entre 2022 y 2023..

Un mensaje de Liam Rosenior para Moisés Caicedo y sus compañeros en el Chelsea

A raíz de su llegada, Rosenior señaló que se encuentra horado y agradecido por ser designado como el director técnico del Chelsea. Además, agregó que cuenta con un espíritu único y un orgullo camino de títulos.

Más allá del entusiasmo en sus palabras, Rosenior señaló que su trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje sus valores mientras gana trofeos. A su vez, envió un mensaje a Moisés Caicedo y al resto de la plantilla en función de lo que espera.

“Creo profundamente en el trabajo en equipo, la unidad, la solidaridad y la colaboración de unos con otros, y esos valores serán parte del corazón de todo lo que hagamos. En ello edificaremos nuestro éxito. Me emociona trabajar con un grupo extremadamente talentoso de jugadores y staff, construir fuertes conexiones dentro y fuera del campo, y crear un ambiente en el que todos se sientan unidos y empujados por la misma meta“, manifestó.

Rosenior, de igual forma, agregó que tiene ansias de ganar y espera competir y triunfar al máximo nivel. A partir de ello busca conseguir que todos se sientan conectados y orgullosos de formar parte del club, incluida la afición en función de quienes lo representan.

Kendry Páez tiene un futuro incierto en Racing de Estrasburgo

Tras la salida de Liam Rosenior, el Racing de Estrasburgo aún no ha anunciado quién será su reemplazante en el cargo de DT. A falta de una confirmación oficial, de acuerdo a Fabrizio Romano, especialista en fichajes, Gary O’Neil es el apuntado para hacerse cargo del equipo.

Páez, sin embargo, se reencontrará con Rosenior a futuro, pues el Chelsea posee sus derechos económicos y el club francés lo tiene a préstamo. Aunque Páez ilusionó al DT en su periodo de adaptación y tuvo regularidad en sus primeros días de la temporada, de a poco perdió espacio y se vio envuelto en polémicas.

Antes del cierre del 2025, el diario L’Equipe señaló que existía preocupación en el club por su falta de adaptación al ritmo de la Ligue 1 y por un “estilo de vida cuestionable”. Antes, además, Rosenior había enviado un contundente mensaje al ecuatoriano de 18 años y a los más jóvenes del equipo: “No hay más excusas ahora que están teniendo tiempo de juego. Esperamos más. Estoy harto de usar la excusa de la juventud (…) Si los jugadores no siguen las instrucciones, encontraremos a otros que lo hagan“.

Información adicional: Los ‘Blues’