Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, debutó en la Premier League con un empate 0-0 ante Crystal Palace en Stamford Bridge.

El partido, muy físico y táctico, estuvo marcado por la defensa sólida del Palace y las pocas ocasiones claras del Chelsea, donde Moisés Caicedo fue titular. Los ‘Blues’ dejaron escapar sus primeros puntos en casa.

Antes del partido, este 17 de agosto del 2025, se rindió un sentido homenaje a Diogo Jota, futbolista que falleció a principios de julio.

Chelsea y Crystal Palace

En el minuto 55, ingresó el joven Estevão, destacando con una jugada individual.

El partido fue táctico, con Crystal Palace defendiendo y Chelsea dominando sin generar ocasiones claras.

Del otro lado, Crystal Palace, reciente campeón de la Community Shield tras vencer al Liverpool en penales, presentó a su once estelar con Eberechi Eze y Marc Guéhi, a pesar de los fuertes rumores de sus salidas al Tottenham y Liverpool respectivamente.

Eze, pieza clave en el ataque del Palace, ha sido vinculado con los Spurs, mientras que Guéhi es uno de los principales objetivos del Liverpool para reforzar su defensa junto al recién fichado Giovanni Leoni.

En el Chelsea, además de Caicedo, Robert Sánchez y Marc Cucurella fueron titulares.

El recuerdo de Diogo Jota

La jornada estuvo profundamente marcada por el homenaje a Diogo Jota, exjugador del Liverpool, fallecido recientemente en un trágico accidente de tráfico junto a su hermano, André Silva.

Todos los clubes, incluido el Chelsea de Moisés Caicedo, rindieron tributo al delantero portugués con brazaletes negros, imágenes conmemorativas en las pantallas gigantes y minutos de silencio que emocionaron a los presentes.

El estadio se unió en un solo aplauso para recordar al ’20 red’, en un gesto de unidad y respeto.

Hubo un emotivo minuto de silencio, muy respetuoso, con los jugadores de ambos clubes en el centro de la cancha, abrazados entre sí y enfrentados, cada equipo mirando al frente.

Fue una manera de rendir homenaje a Diogo Jota y su hermano, fallecidos tras un siniestro de tránsito.

Moisés Ceicedo

Moisés Isaac Caicedo Corozo es una de las figuras del Chelsea. Comenzó su carrera profesional en Independiente del Valle y luego fue transferido al fútbol europeo, destacando en la Premier League.



Actualmente juega en el Chelsea, donde es una de las figuras del club. También es parte fundamental de la Selección de Ecuador clasificada al Mundial 2026.