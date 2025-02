Este viernes 21 de febrero de 2025 se sortearon los octavos de final de la Champions League, quedando marcado el camino para la final que se disputará en el Allianz Arena de Múnich el 31 de mayo próximo.

Brujas vs. Aston Villa, Real Madrid vs. Atlético Madrid, PSV vs. Arsenal, Dortmund vs. Lille, Feyenoord vs. Inter, Bayern vs. Leverkusen, Benfica vs. Barcelona y PSG vs. Liverpool son las llaves de los octavos de la apasionante Champions League.

Más noticias:

La Champions reparte mucho dinero

La clasificación para octavos de final de la Champions League frente al Manchester City aportó 11,5 millones de dólares más al Real Madrid, que ya ha obtenido 51,9 millones de dólares por rendimiento deportivo en el nuevo formato, pendientes de las nuevas fases y del reparto del mercado televisivo al final de la competición.

El conjunto blanco, el vigente campeón, ha sumado 19,47 millones por su participación en la primera fase de la Champions más 10,9 por sus cinco victorias en esa ronda; 7,93 por su undécima posición en la tabla, otro millón por estar entre los puestos noveno y decimosexto, otro por jugar el playoff y 11,5 más por su pase para la disputa de los octavos de final los 4 o 5 y 11 o 12 del próximo mes de marzo.

La Champions, además, premia con 13,07 millones de dólares la clasificación para los cuartos de final; con 15,6 a cada uno de los cuatro semifinalistas y con 19,3 a cada uno de los dos equipos que jueguen la final en Múnich.

El ganador del torneo obtendrá un extra de 6,8 millones de dólares más otros 4,1 por el hecho de que disputará la Supercopa de Europa del verano próximo, con lo que un hipotético título dispararía los ingresos hasta más allá de los 100 millones.

EFE.

El Madrid gana títulos y dinero

Esa cifra fue superada por el Real Madrid en cada una de las últimas tres campañas, según los informes financieros por temporada de la UEFA.

Por ejemplo, en la campaña 2021-22 llegó hasta los 139,8 millones, según la misma fuente. La última vez que se quedó por debajo de los cien millones fue en 2019-20, con 84,5, cuando fue eliminado en octavos de final.

Por el momento, en esta edición, el conjunto blanco es el décimo equipo con más ingresos por su desempeño deportivo en el nuevo formato, liderados por el Liverpool, el mejor de la primera fase, con 59,4 millones; seguido por el Barcelona (57,6), el Arsenal (57,3), el Inter (57,3), el Atlético de Madrid (55,9), el Leverkusen (54,4), el Lille (53,9), el Aston Villa (53,5) y el Borussia Dortmund (52,2).

Todos ellos están presentes en los octavos de final de la Liga de Campeones, además del Bayern Múnich (51,6), el PSV Eindhoven (50,3), el París Saint Germain (49,2), el Benfica (48,9), el Feyenoord (46,9) y el Brujas (44).

Aparte de las ganancias por rendimiento deportivo, a las que la UEFA destina 1 656 millones de dólares entre la cuota inicial de 700,6 millones y los importes posteriores por resultados de 955,8 millones, la nueva Champions también reparte otros 892 millones a los 36 clubes en función del ránking y el mercado televisivo de cada país dentro y fuera de Europa.

Confesionario – segunda temporada en proceso