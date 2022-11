César Farías, a 90 minutos de conseguir el primer título en la historia de Aucas

César Farías. entrenador venezolano del Aucas. Foto: Javier Flores / EL COMERCIO

Redacción Elcomercio.com

El DT César Farías está a 90 minutos de hacer historia con Aucas y darle su primer título nacional en toda la existencia del club capitalino. Este 6 de noviembre sus dirigidos dieron el primer golpe como visitantes al vencer por 0-1 al Barcelona.

Como técnico del Aucas ya consiguió un primer hito: llevar al 'Ídolo del Pueblo' a una Copa Libertadores. Pero el DT venezolano ya manifestó que su equipo tiene todas las condiciones para campeonar en este 2022. Tienen la ventaja de definir el título en su fortín: el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Farías de 49 años de edad se unió al club oro y grana el 28 de abril de 2022, como nuevo entrenador en reemplazo de Héctor Bidoglio. Desde ese momento la comunión entre César Farías, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes se fortificó.

Por ejemplo, en el caso de los jugadores, Ricardo Adé reveló que el estratega conversó con él y resaltó su velocidad para jugar. Roberto Ordóñez, quien estaba marginado en el equipo de Reserva antes de la llegada del técnico, también dialogó con él.

Un DT con experiencia en Selecciones

Su influencia y lo que podía causar ya fue probado con antelación. 12 clubes en su haber y dos selecciones nacionales lo ratificaban. Con Venezuela estuvo a punto de alcanzar el primer Mundial de su historia.

No es vanidoso y, de acuerdo a su punto de vista, una de las claves para el momento que vive Aucas es la base que dejó cimentada el anterior cuerpo técnico. Aunque Héctor Bidoglio nunca fue acompañado por los resultados, sostiene que en ese aspecto no siempre se refleja el trabajo realizado, por lo que no fue muy difícil engranar al equipo cuando arribó.

Tras un análisis de la situación en la que su antecesor dejó al equipo, el timonel consiguió plantear una estrategia ganadora. Las cosas buenas del equipo se incluyeron y se las potenció.

La nómina que recibió fue exactamente la misma que el argentino armó antes de que él aterrice en Ecuador. Farías rescató las cualidades individuales de cada uno y, junto a tres refuerzos que se descartó en otras instituciones, armó la plantilla que busca la gloria. Cuenta que podía elegir el camino fácil e ir a un equipo con mayor poderío económico -que le permita tener más calidad- sin embargo, quería el reto.

"Se debe ser autodidacta y tener una auto ayuda constante para poder influir en el entorno y los jugadores. Hay que potenciar al futbolista no solo en sus características, sino cómo es en la cancha, qué va a hacer luego de su carrera. Es importante conectar", señaló.

La ficha

César Farías nació en Güiria, Sucre (Venezuela). Tiene 49 años. Fue futbolista y dirigió las selecciones juveniles de su país.

Pasó como DT de la ‘Vinotinto’, con la que jugó eliminatorias, también dirigió a Bolivia y quedó campeón con The Strongest; fue DT de Xolos en México; pasó por Cerro Porteño y NorthEast United (India, donde fue mánager)