El Comité Olímpico de Catar anunció su intención de albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036, con el objetivo de que sean los primeros que se celebren en Oriente Medio.

El comité confirmó en un comunicado oficial, este 22 de julio del 2025, su participación en las conversaciones con el Comité Olímpico Internacional (COI) para albergar los Juegos, lo que forma parte de un nuevo mecanismo para seleccionar la ciudad anfitriona del evento.

Más noticias:

Catar Juegos Olímpicos

Esta decisión refleja para Catar su “compromiso con el movimiento olímpico y paralímpico y su interés por contribuir eficazmente al desarrollo del deporte mundial”.

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del país árabe, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, expresó su satisfacción y destacó la “posición de liderazgo que ha alcanzado el país en el panorama deportivo internacional”.

El presidente del Comité Olímpico de Catar y del Comité de Candidatura, Joaan bin Hamad Al Thani, afirmó que su país “cree en el poder del deporte y su impacto para unir pueblos y culturas, empoderar a las personas y liberar el potencial humano, especialmente de los jóvenes”.

El país del golfo, según Al Thani, “considera el deporte como un motor de desarrollo y una plataforma para promover el entendimiento y la paz entre los pueblos”.

Catar ha sido sede de numerosos campeonatos internacionales en diversos deportes, entre los que destacan la Copa del Mundo de 2022, que ganó Argentina, así como el Campeonato Mundial de Atletismo de 2019, el Campeonato Mundial de Balonmano Masculino 2015 y el Campeonato Mundial de Pádel, entre otros.

Medios locales confirmaron en abril que el país había comenzado a preparar un documento de candidatura para la organización de los Juegos Olímpicos tras el “éxito del país como sede de numerosas competiciones deportivas, en particular el Mundial de fútbol de 2022“.

Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) aseguró el año pasado que “dar el torneo a Catar sin asegurarse primero de que había suficientes protecciones a los derechos humanos hizo que la FIFA contribuyera a más de una década de abusos que no han sido remediados”.

Una investigación de diario británico ‘The Guardian en 2021‘ desveló que más de 6.500 trabajadores habían fallecido durante la construcción de los estadios de la Copa del Mundo, cifra que no reconoció la organización del torneo, que dijo que hubo 37 muertes no relacionadas con el trabajo y tres que sí estuvieron clasificadas como muertes laborales.