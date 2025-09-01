Paraguay vive días de ilusión. Después de tres Mundiales consecutivos sin clasificar, la selección guaraní está a las puertas de regresar a la gran cita. La última vez que lo logró fue en Sudáfrica 2010, donde firmó su mejor participación histórica al llegar a cuartos de final.

En la antesala de la fecha 17 de las eliminatorias Sudamericanas, la ‘Albirroja’ suma 24 puntos y ocupa el quinto lugar, por lo que un empate ante Ecuador este jueves 4 de septiembre en el estadio Defensores del Chaco, o una combinación de resultados, le bastaría para sellar su boleto a la Copa del Mundo de 2026.

Más noticias:

Gustavo Gómez, capitán y referente de la selección dirigida por Gustavo Alfaro, habló con confianza sobre el duelo frente a la Tri, segunda en la tabla con 25 unidades.

“Después de mucho tiempo estamos en una situación muy buena. Estamos muy cerca de volver a un Mundial después de 16 años”, declaró el defensor del Palmeiras, quien reconoció la jerarquía del rival, que es dirigido por Sebastián Beccacece.

“Ecuador tiene un equipo muy bueno y jugadores de mucha categoría, por eso debemos encararlo con responsabilidad”.

Los Mundiales de Paraguay

A lo largo de la historia, Paraguay ha disputado ocho Mundiales.

Su primera participación fue en 1930, en la edición inaugural celebrada en Uruguay. Posteriormente, volvió a jugar en 1950, 1958, 1986 y 1998.

Ya en este siglo, la ‘Albirroja’ estuvo presente en tres Copas del Mundo consecutivas: Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

Precisamente, en Sudáfrica 2010 firmó su mejor campaña histórica. El equipo paraguayo alcanzó los cuartos de final, donde cayó 1-0 ante España, selección que posteriormente se consagraría campeona del mundo por primera y única vez en su historia.

Ficha del partido

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: Jueves 4 de septiembre

Jueves 4 de septiembre Hora: 18:30 (Ecuador)

18:30 (Ecuador) Estadio: Defensores del Chaco, Asunción

Entrevista Adrián Luna Martinetti