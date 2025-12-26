El 2025 llega a su fin y con él una temporada cargada de emociones para el fútbol ecuatoriano. Entre torneos masculinos, femeninos y categorías de ascenso, seis equipos levantaron títulos a lo largo del año.

Estos son los campeones del 2025:

Independiente del Valle – Campeón de la Liga Profesional de Fútbol

Independiente del Valle conquistó su segundo título nacional tras una temporada sólida de principio a fin.

El nuevo formato del torneo favoreció la regularidad, y el conjunto rayado fue, sin discusión, el equipo más consistente del año:

82 puntos en 40 partidos

Solo cuatro derrotas en toda la campaña

Tras perder las finales de 2023 y 2024 ante Liga de Quito, IDV finalmente levantó el trofeo en 2025.

Junior Sornoza (1) y Jordy Alcívar levanta el trofeo de campeón del fútbol de Ecuador ganado con Independiente del Valle en 2025.

Dragonas IDV – Bicampeonas de la Superliga Femenina

En el fútbol femenino, Dragonas IDV alzaron su segundo título consecutivo.

El conjunto del Valle se impuso con autoridad en la final ante Liga de Quito, con un 3-1 en el marcador global, consolidándose como una de las potencias de la Superliga Femenina.

Emiliy Burgos celebra el título de Dragonas IDV en la Superliga Femenina ante Liga de Quito.

Universidad Católica – Campeón de la Copa Ecuador

La historia cambió para siempre en la institución camaratta. Universidad Católica consiguió el primer título de su historia en más de seis décadas.

El equipo dirigido por Diego Martínez tuvo una campaña sobresaliente, eliminando a: Río Aguarico, Liga de Portoviejo, Independiente del Valle, Cuenca Juniors.

Cerró la gesta con un 3-2 ante Liga de Quito en la final disputada en el Atahualpa.

Universidad Católica festejando el título de la Copa Ecuador. Foto: Julio Estrella / El Comercio

Guayaquil City – Campeón de la Serie B

Guayaquil City regresó a la Serie A como campeón de la Serie B 2025.

El cuadro citadino realizó una notable remontada en la fase final y terminó imponiéndose con 55 puntos en 32 partidos, superando por apenas un punto a Leones

Así, los ciudadanos vuelven a la máxima categoría del país.

Guayaquil City durante las celebraciones del titulo de la Serie B 2025.

Carneras UPS – Campeonas del Ascenso Nacional Femenino

Carneras UPS sellaron su retorno a la Superliga Femenina 2026 tras proclamarse campeonas del Ascenso Nacional Femenino.

El conjunto salesiano derrotó en la final a Búhos ULVR y recuperó la categoría solo dos años después de descender.

Carneras UPS fue campeón del Ascenso Nacional Femenino.

Liga de Portoviejo – Campeón del Ascenso Nacional Masculino

Liga de Portoviejo cerró el año con un logro histórico, campeón del Ascenso Nacional 2025 y regreso a la Serie B tras cuatro años en Segunda Categoría.

El equipo manabita logró primero su clasificación al Ascenso Nacional desde el torneo provincial, y luego eliminó a: Búhos ULVR, Liga de Cuenca, Guaranda y Ampetra.

En la final venció 1-0 a Cuenca Juniors, con gol de Andrius Delgado, asegurando así el ascenso.

Liga de Portoviejo con el título de Segunda Categoría

