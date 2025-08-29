Vinotinto FC y El Nacional abrirán la fecha 27 del campeonato ecuatoriano de fútbol este viernes 29 de agosto de 2025, desde las 19:00, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

El partido se disputará sin público, tras una recomendación emitida por la Policía Nacional.

Lo que nos define está en los detalles, en esas costumbres que compartimos y nos hacen únicos. Como juntarse con los panas para ver el partido y gritar los goles como si estuviéramos ahí, en la cancha. Esas son cosas muy nuestras, muy de ecuatorianos. Bet593 también forma parte de ese día a día, y al registrarte, te da 10 dólares sin necesidad de hacer una recarga.

Más noticias:

Fecha 27 campeonato ecuatoriano de fútbol

La medida fue confirmada por Vinotinto, que decidió acatar la disposición de las autoridades para evitar disturbios.

En la mesa técnica de seguridad se evaluaron recientes incidentes que pusieron en riesgo la integridad de los asistentes a encuentros anteriores, en especial relacionados con una de las barras de El Nacional.

Vinotinto, que marcha en el puesto 15 de la tabla, es uno de los principales candidatos al descenso.

Acumula 24 puntos tras 6 victorias, 6 empates y 13 derrotas. El club necesita sumar para evitar caer al cuadrangular del descenso, que disputarán los cuatro últimos de la fase regular.

Por su parte, El Nacional se encuentra en la décima posición, con 31 puntos, y aún no tiene asegurada su permanencia. Tiene un registro de 8 victorias, 7 empates y 11 derrotas.

La fecha 27 será clave también en la parte alta de la tabla.

Independiente del Valle, líder con 56 puntos, recibirá al Técnico Universitario; Barcelona SC, segundo con 47, jugará ante Universidad Católica; y Liga de Quito, tercero con 44, enfrentará a Macará.

Partidos de la fecha 27: