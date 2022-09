La camiseta mundialista de Dinamarca es una protesta contra Catar

Los logos y sellos de la camiseta de Dinamarca está atenuados como una protesta contra el país anfitrión del Mundial Catar 2022. Foto: @hummelsport

Redacción Deportes

Con los logotipos atenuados y hasta una equipación negra en referencia al "luto', las nuevas camisetas de la selección de Dinamarca, con las que afrontará la Copa Mundial Catar 2022, son un mensaje de protesta contra el país anfitrión.

"No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas", menciona la marca Hummel que confeccionó las prendas. Lo hace como una protesta contra Catar, país que fue denunciado por Amnistía Internacional (AI) por violaciones a los derechos de los trabajadores inmigrantes, restricciones a la libertad de expresión, penalización a la homosexualidad y por el sometiendo a las mujeres a la tutela masculina.

"Con las nuevas camisetas de la selección danesa queríamos enviar un doble mensaje. No solo están inspirados en la Eurocopa 92, rindiendo homenaje al mayor éxito futbolístico de Dinamarca, sino también en una protesta contra Qatar y su historial de derechos humanos", se menciona en una publicación de la marca deportiva.

"Es por eso que hemos atenuado todos los detalles de las nuevas camisetas de la Copa Mundial de Dinamarca, incluido nuestro logotipo y los icónicos galones. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas. Apoyamos a la selección danesa en todo momento, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona. Creemos que el deporte debe unir a las personas. Y cuando no es así, queremos hacer una declaración", se añade en la comunicación.

Hummel, empresa danesa de ropa deportiva fundada en 1923, presentó una camiseta roja como principal, una blanca como alterna y una negra como tercera equipación para la Copa Mundo.

Dinamarca jugará en el Mundial Catar 2022 como parte del grupo D con Francia, Túnez y Australia.

Las protestas contra Catar y la FIFA no son recientes. En 2016, la Federación Neerlandesa de Sindicatos presentó una demanda contra la FIFA por presunta explotación laboral de los trabajadores en la construcción de estadios. Amnistía Internacional menciona amenazas, mentiras sobre el salario y otras formas de explotación y abuso laboral en sus informes.

El Mundial Catar 2022 lo disputarán 32 selecciones nacionales, desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre del 2022. Ecuador jugará precisamente el partido inaugural ante Catar.

"Damos la bienvenida a los aficionados de los 32 países, y también a los hinchas de todo el mundo que vendrán a Doha en noviembre y diciembre de este año, dentro de unos pocos meses, para celebrar el fútbol y para vivir juntos el mayor espectáculo del planeta y el mejor Mundial de la historia", dijo en junio Gianni Infantino, presidente de la FIFA, cuando ya se conocía a la mayor parte de equipos clasificados.