Byron Moreno fue uno de los protagonistas de la Noche Blanca que Liga de Quito puso en escena el sábado 25 de enero. El estadio Rodrigo Paz estuvo totalmente lleno para seguir este espectáculo.

De manera inesperada, Byron Moreno dirigió el encuentro entre Liga de Quito y Alianza Lima que terminó empatado 1-1 con tantos de Darío Mina, para los locales, y Paolo Guerrero para los visitantes.

Más noticias:

Byron Moreno, un invitado de última hora

La organización de la Noche Blanca había informado que Liga y Alianza se enfrentarían desde las 20:00 con el arbitraje del experimentado Roddy Zambrano. La terna arbitral escogida llegó al estadio para cumplir con este compromiso.

Mientras tanto, Moreno impartía justicia en el encuentro que las leyendas de LDU empataron 0-0.

Por pedido del público hubo tres lanzamientos penales para cada equipo, mientras los jugadores de los actuales planteles de los ecuatorianos y peruanos estaban listos para entrar en acción.

Finalizada esta parte de la Noche Blanca fue el turno para el amistoso internacional, cerca de las 21:00 los equipos saltaron a la cancha, fueron recibidos por la multitudinaria hinchada alba, se regaron en el campo, pero por ningún lado se visualizaba a la terna arbitral liderada por Zambrano.

Inesperadamente y contra todo pronóstico la terna que ingresó estaba encabeza por el propio Moreno.

Eduardo Álvarez, dirigente de LDU, explicó que la decisión de retirar a los árbitros del Rodrigo Paz fue tomada por Luis Muentes, presidente de la Agremiación de Árbitros y el argentino Néstor Pitana, presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La presencia de Moreno en el partido de leyendas y tener que compartir el camerino con sus antiguos colegas, fueron los argumentos esgrimidos al momento de explicar el retiro de la terna arbitral.

Muentes ratifica su decisión

Este lunes 27 de enero, Muentes se volvió a referir al tema y ratificó en la decisión tomada el sábado.

“Nos intentan meter en un mismo camerino, es algo que debió prever la dirigencia (LDU). Tiene que tener el aval de nuestro gremio (Moreno), y no nos podemos ir a mezclarnos con quien no pertenece a nuestra agremiación (…) Nosotros no actuamos en contra de ninguna institución y tampoco es un tema personal”, indicó Muentes.

El dirigente explicó que Moreno “fue expulsado de la Agremiación de Árbitros“, por lo tanto, ellos estaban impedidos, por “reglamento”, de compartir el mismo evento y el mismo espacio en los camerinos del Rodrigo Paz.

“Uno de los grandes problemas es que nos olvidamos de los principios y de las cosas. El Sr. fue expulsado y todos saben el motivo”, arremetió en declaraciones a La Red.

El caso al que se refiere Muentes se registró el 20 de septiembre de 2010 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Fue detenido por las autoridades locales por tener adheridas a su cuerpo bolsas de heroína.

El exárbitro, menciona EL COMERCIO el 24 de septiembre de 2024, se declaró culpable por intentar introducir 6,2 kilos de heroína a Estados Unidos, valorada en 400 000 dólares, que llevaba en el interior de 10 bolsas plásticas ocultas entre su ropa. Fue condenado a dos años y medio de prisión.

El ecuatoriano también es recordado por un polémico arbitraje en el partido Corea del Sur vs. Italia en los octavos de final del Mundial 2002, en el que los anfitriones eliminaron a los europeos.

En ese partido, Moreno expulsó a Francesco Totti, al que le sacó una segunda tarjeta amarilla por una supuesta simulación en el área a los 13 minutos del primer tiempo extra.

En el 2003 se retiró luego de dos suspensiones en el torneo ecuatoriano, incluida una sanción por 20 partidos tras el encuentro entre Liga de Quito y Barcelona SC, en el que adicionó 12 minutos en el Rodrigo Paz.

Archivo histórico EL COMERCIO.

Confesionario – segunda temporada en proceso