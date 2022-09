Así fue el accionar de Byron Castillo en el Ecuador vs. Japón

Byron Castillo fue titular en Ecuador ante Japón el 27 de septiembre del 2022. Foto: Twitter @LaTri

Redacción Deportes

El futbolista ecuatoriano Byron Castillo fue titular en el partido entre Ecuador y Japón, este 27 de septiembre del 2022. Pese a recibir una cartulina amarilla en el inicio del encuentro, el lateral supo ser protagonista en defensa y ataque.

Castillo es uno de los jugadores más nombrados de la Tri en el exterior. Lo es por su cualidades futbolísticas y también por el caso que sobre él se ha dirimido en la FIFA.

El pasado 16 de septiembre del 2022, el Comité de Apelaciones de la FIFA falló a su favor y de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). De esa manera el organismo dese­chó un pedido de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile (ANFP), para que se castigue al futbolista y a la Ecuafútbol por una supuesta irregularidad para jugar por la Tricolor.

En el cotejo ante Japón, con Byron Castillo la Tri ganó en profundidad en el ataque por el sector derecho. El lateral realizó buenas conexiones con Ángel Mena por ese sector, sobre todo en el primer tiempo.

Lo que debe mejorar Castillo es tratar de no recibir tarjetas en los primeros minutos. A los cinco minutos del partido, al cometer una falta para evitar un contragolpe, el lateral ecuatoriano recibió una cartulina amarilla.

Para el segundo tiempo, Byron Castillo bajó un poco su accionar, fue menos al ataque y Japón también aprovechó para atacar por ese sector.

Un experto analizó el caso de Byron Castillo

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) recibirá otro revés en su intención de que se sancione a Byron Castillo y se le despoje del cupo mundialista a Ecuador.

Así lo considera Gerardo Acosta, abogado que formó parte por ocho años del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La ANFP se prepara para apelar el fallo del Comité de Apelaciones de la FIFA, que no dio paso al pedido de Chile sobre una supuesta irregularidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en alinear a Byron Castillo por la Tricolor, a quien acusan de haber adulterado su identidad.

“En este caso, sinceramente, accedí a bastante información. Tuve el convencimiento de que esto iba a ocurrir. No creo que un panel del TAS lo revierta. La decisión del panel depende mucho de la formación de cada integrante del panel”, expresó el jurista en una entrevista con La Tercera de Chile.

El abogado considera que el argumento de Eduardo Carlezzo, jurista que representa a Chile para sancionar a Byron Castillo, no tiene asidero. “La FIFA sanciona el uso de documentos falsos, pero quien lo determina es una autoridad nacional. Ese es el error que comete la ANFP. No digo que (Carlezzo) no tenga razón, sino que él pretende que la FIFA juzgue la autenticidad del documento y la FIFA no tiene esa potestad”, añadió.