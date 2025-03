Brighton, con el defensor ecuatoriano Pervis Estupiñán como titular, le ganó 2-1 al Newcastle United en los octavos de final de la FA Cup, jugado este domingo 2 de marzo de 2025 en St. James’ Park.

Birghton en los cuartos de final se enfrentará contra el Preston, equipo que está en la mitad de la tabla de posiciones de la EFL Championship, que derrotó al Burnley de Jeremy Sarmiento, con una goleada de 3-0.

Brighton remontó el marcador

Newcastle necesitó 22 minutos para abrir el marcador ante sus hinchas por intermedio del sueco Alexander Isak desde el punto penal.

Sin embargo, las ‘Gaviotas’ fueron pacientes para encontrar el 1-1 a los 44 minutos del mismo primer tiempo con la firma de Yankuba Minteh, con lo que se fueron al descanso.

It's Yankuba Minteh against his former club for @OfficialBHAFC 😱



The ball through from João Pedro 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/zvpOf6MpWx — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 2, 2025

En el segundo tiempo, las ‘Hurracas’ perdieron por Anthony Gordon a los 83 minutos por la expulsión y el Brighton a Tariq Lamptey a los 90+1′, con la diferencia de que los locales aprovecharon el tiro libre para marcar el 2-1, pero el suizo Fabian Schär estaba adelantado y el gol no subió al marcador.

A los 80 minutos ingresó Danny Welbeck por Georgio Rutter. En la misma ventana de cambios salió Estupiñán para dejar su lugar a Mats Wieffer.

Welbeck fue clave al anotar el 2-1 definitivo a los 114 minutos del tiempo extra, a tan solo seis de agotar los minutos que faltaban para ir a los lanzamientos penales, tras aprovechar un pase del cumplidor Solly March.

DANNY WELBECK. WHAT A FINISH. ❄️@OfficialBHAFC's experienced striker gets his goal in extra-time!#EmiratesFACup pic.twitter.com/nzuT4RoKYr — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 2, 2025

El año de Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán transita la tercer temporada como jugador del Brighton con una mezcla de rendimientos altos y estar alejado de las canchas por una lesión en el tobillo y por problemas musculares.

Trasnfermarkt menciona que el ecuatoriano jugó, ente la Premier League, FA Cup y EFL Cupo, 24 partidos, no anotó goles, dio una asistencia (vs. Leicester City), recibió cuatro tarjetas amarillas (vs. Chelsea, Wolverhampton (2) y West Ham United), no fue expulsado y acumuló 1 756 minutos.

Con 11 fechas por delante en la Premier League, el Brighton aún tiene opciones de alcanzar un cupo a la Champions League o para la Europa League del siguiente año.

En la tabla de posiciones en octavo con 43 puntos fruto de 11 victorias, 10 empates y seis derrotas.

Chelsea, con 46 puntos, es el quinto en la tabla y es está alcanzando el cupo a la fase de grupos de la Europa League. Por los cupos a la Champions están en carrera el Manchester City y Nottingham Forest con 47 y 48 puntos, respectivamente.

Un poco más alejado está Arsenal cin 54 unidades y Liverpool, principal candidato a la corna con 67.

El próximo sábado 8 de marzo el Brighton y Pervis Estupiñán se juegan una carta clave en su objetivo europeo cuando reciban en su estadio al Fullham desde las 10:00.

