El Brighton de Moisés Caicedo perdió ante Brentford en la Premier

Moisés Caicedo se destacó con el Brighton el 14 de octubre del 2022. Foto: Twitter @OfficialBHAFC

Redacción Bendito Fútbol (I)

El ecuatoriano Moisés Caicedo se jugó un partidazo, pero su equipo, el Brighton & Hove Albion Football Club, perdió en su visita ante Brentford, en la Premier League, el viernes 14 de octubre del 2022.

El Brentford FC se llevó la victoria por 2-0, con goles del británico Ivan Benjamin Toney a los 27 y a los 64'. Este segundo tanto fue de penal.

Moisés Caicedo fue un jugador incansable en la zona media de la cancha, recuperando balones y entregando efectivos pases para sus compañeros. Fruto de ese entusiasmo el tricolor incluso se llevó una cartulina amarilla por una falta contra un rival, al final del primer tiempo.

En el cotejo también fue titular el lateral Pervis Estupiñán, quien fue sustituido por Kaoru Mitoma a los 46 minutos.

Partidazo de Moisés Caicedo

El Brighton & Hove Albion cosechó la tercera derrota de la temporada en su visita al Brentford en la apertura de la fecha 10 de la Premier League.

El partido entre el Brighton vs. Brentford se jugó este viernes 14 de octubre de 2022 en el Gtech Community Stadium, localizado al oeste de Londres, capital de Inglaterra, con una capacidad para 17.250 espectadores.



El 2-0 del Brentford fue marcado por partida doble por Ivan Toney, delantero inglés de 26 años que se coloca en la tercera casilla de la tabla de posiciones con siete tantos, por detrás de la estrella del Tottenham, Harry Kane (8) y del Manchester City, Erling Haaland (15).



Con esta derrota, el Brighton se queda momentáneamente en la séptima posición con 14 puntos, con posibilidades de descender un puesto más en la tabla si en el partido entre Bournemouth vs. Fulham, sus inmediatos perseguidores, hay un ganador.



En la siguiente jornada, Brighton recibirá al Nottingham Forest el martes 18 de octubre desde las 13:30. Los visitantes no han tenido el mejor arranque de temporada y buscan sumar la mayor cantidad posible de puntos que los alejen de la zona de descenso directo.​

Desempeño de los ecuatorianos

En el Brighton saltaron como titulares los ecuatorianos Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo, mientras que Jeremy Sarmiento fue citado y se mantuvo en el banco de suplentes.



Pervis Estupiñán jugó los primeros 45 minutos. Para el segundo tiempo dejó su lugar en la zona izquierda de la defensa para el ingreso del japonés Kaoru Mitoma. El sitio especializado SofaScore le puso una calificación de 6,8 puntos, a tono con el del resto de sus compañeros del bloque defensivo.



Moisés Caicedo completó los 90 minutos y recibió una tarjeta amarilla al 45+2'. Citando al mismo sitio especializado, el exIndependiente del Valle alcanzó una calificación de 8,1 puntos, el más alto de todo su equipo

Visita nuestros portales:

Las noticias de Quito en www.ultimasnoticias.ec

Lo mejor del fútbol solo www.benditofutbol.com

Negocios y emprendimientos www.revistalideres.ec

Más sobre el hogar en www.revistafamilia.ec

Mire la clasificación de la LigaPro de Ecuador: