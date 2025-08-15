Botafogo, vigente campeón de Brasil y de la Copa Libertadores, oficializó este viernes 15 de agosto la incorporación del delantero Chris Ramos. El español llega en condición de préstamo desde el Cádiz y jugará en el club carioca hasta junio de 2026.

La nueva incorporación fue anunciada en las redes del club, donde se reveló que usará la camiseta número 9 que dejó Igor Jesus, una de las figuras del ‘Fogão’ en las últimas temporadas. El ariete de 28 años ya sumó además sus primeros entrenamientos con el conjunto brasileño.

Ramos se sumó al equipo un día después de que este venciera a Liga de Quito en los octavos de final de la Copa Libertadores, en el partido de ida que terminó 1-0 en el estadio Olímpico Nilton Santos.

Chris Ramos, el nuevo delantero del Botafogo

El delantero de 28 años y 1,90 metros de estatura arribó esta semana a Río de Janeiro, donde cumplió con los chequeos médicos de rigor antes de estampar su firma en el contrato de cesión que lo unirá a Botafogo durante un año.

Ramos vivirá en Brasil su primera experiencia fuera del fútbol español, tras haber defendido las camisetas de equipos como Mercadal, San Fernando, Valladolid, Sevilla, Badajoz, Lugo y Cádiz.

Su pase pertenece al Cádiz, institución con la que firmó en enero de 2023 por cinco temporadas y media y en la que actuó las dos últimas campañas.

En el curso más reciente, Christopher Ramos disputó 28 encuentros, en los que aportó 10 goles y una asistencia.

Españoles en Brasil

Actualmente, además de Ramos, también compiten en la Liga brasileña el mediocampista Saúl Ñíguez, quien llegó el mes pasado a Flamengo desde el Atlético de Madrid; el atacante Aitor Cantalapiedra, fichado por el Vitória en junio, y el delantero Héctor Hernández Marrero, que milita en Corinthians desde 2024.

Hasta 2025, la última ocasión en que Brasil había registrado una presencia destacada de futbolistas españoles en su campeonato fue en 2019, año en el que Juanfran Torres defendió la camiseta de São Paulo y el zaguero Pablo Marí jugó para Flamengo.

