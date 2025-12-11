La FIFA publicó los precios oficiales de las entradas para los partidos de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, tanto para la fase de grupos como para las rondas eliminatorias, dependiendo de la posición final en el Grupo E.
Los valores para ver a la Selección de Ecuador en su quinta Copa del Mundo, divididos en tres categorías, muestran diferencias significativas entre cada instancia del torneo y confirman que asistir a los partidos más decisivos tendrá un costo considerablemente mayor.
La Selección de Ecuador espera por sus hinchas
Para los tres partidos de la fase de grupos ante Costa de Marfil en Filadelfia, Curazao en Kansas City y Alemania en Nueva York/Nueva Jersey, los precios se mantienen estables en dos de los encuentros y aumentan para el último duelo.
Vs. Costa de Marfil y Curazao:
- Categoría 1: 500 dólares
- Categoría 2: 400 dólares
- Categoría 3: 180 dólares
Vs. Alemania:
- Categoría 1: 700 dólares
- Categoría 2: 500 dólares
- Categoría 3: 265 dólares
Desde 16avos de final los precios se elevan
Si Ecuador termina en el primer lugar del grupo E, se ubicará en un sector del cuadro donde los valores comienzan a subir progresivamente desde los 16avos de final.
16avos de final:
- Categoría 1: 620 dólares
- Categoría 2: 515 dólares
- Categoría 3: 265 dólares
Octavos de final:
- Categoría 1: 840 dólares
- Categoría 2: 620 dólares
- Categoría 3: 320 dólares
Cuartos de final:
- Categoría 1: 1 270 dólares
- Categoría 2: 890 dólares
- Categoría 3: 650 dólares
Semifinales:
- Categoría 1: 3 295 dólares
- Categoría 2: 2 350 dólares
- Categoría 3: 930 dólares
Final:
- Categoría 1: 8 680 dólares
- Categoría 2: 5 575 dólares
- Categoría 3: 4 185 dólares
Si la tricolor clasifica en el segundo lugar, se moverá por un sector del cuadro con precios ligeramente distintos en las fases iniciales, aunque la final mantiene los mismos valores.
16avos de final:
- Categoría 1: 505 dólares
- Categoría 2: 405 dólares
- Categoría 3: 205 dólares
Octavos de final:
- Categoría 1: 980 dólares
- Categoría 2: 785 dólares
- Categoría 3: 365 dólares
Cuartos de final:
- Categoría 1: 1 445 dólares
- Categoría 2: 1 005 dólares
- Categoría 3: 735 dólares
Semifinales:
- Categoría 1: 3 040 dólares
- Categoría 2: 2 525 dólares
- Categoría 3: 905 dólares
Final:
- Categoría 1: 8 680 dólares
- Categoría 2: 5 575 dólares
- Categoría 3: 4 185 dólares
Además, existe un precio específico para el partido por el tercer lugar:
- Categoría 1: 1 125 dólares
- Categoría 2: 865 dólares
- Categoría 3: 455 dólares
¿Cuánto pagará un hincha de Ecuador hasta la final?
Sumando estos valores e imaginando un panorama de la Selección de Ecuador en la final, un hincha tendrá que tener esta suma de dinero para ir a alentarla al estadio:
Si es primero en el grupo E
- Categoría 1: 16 405 dólares
- Categoría 2: 11 250 dólares
- Categoría 3: 6 975 dólares
Si es segundo en el grupo E
- Categoría 1: 16 350 dólares
- Categoría 2: 11 595 dólares
- Categoría 3: 7 020 dólares
