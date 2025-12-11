La FIFA publicó los precios oficiales de las entradas para los partidos de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026, tanto para la fase de grupos como para las rondas eliminatorias, dependiendo de la posición final en el Grupo E.

Los valores para ver a la Selección de Ecuador en su quinta Copa del Mundo, divididos en tres categorías, muestran diferencias significativas entre cada instancia del torneo y confirman que asistir a los partidos más decisivos tendrá un costo considerablemente mayor.

Más noticias:

La Selección de Ecuador espera por sus hinchas

Para los tres partidos de la fase de grupos ante Costa de Marfil en Filadelfia, Curazao en Kansas City y Alemania en Nueva York/Nueva Jersey, los precios se mantienen estables en dos de los encuentros y aumentan para el último duelo.

Vs. Costa de Marfil y Curazao:

Categoría 1: 500 dólares

Categoría 2: 400 dólares

Categoría 3: 180 dólares

Vs. Alemania:

Categoría 1: 700 dólares

Categoría 2: 500 dólares

Categoría 3: 265 dólares

Desde 16avos de final los precios se elevan

Si Ecuador termina en el primer lugar del grupo E, se ubicará en un sector del cuadro donde los valores comienzan a subir progresivamente desde los 16avos de final.

16avos de final:

Categoría 1: 620 dólares

Categoría 2: 515 dólares

Categoría 3: 265 dólares

Octavos de final:

Categoría 1: 840 dólares

Categoría 2: 620 dólares

Categoría 3: 320 dólares

Cuartos de final:

Categoría 1: 1 270 dólares

Categoría 2: 890 dólares

Categoría 3: 650 dólares

Semifinales:

Categoría 1: 3 295 dólares

Categoría 2: 2 350 dólares

Categoría 3: 930 dólares

Final:

Categoría 1: 8 680 dólares

Categoría 2: 5 575 dólares

Categoría 3: 4 185 dólares

Si la tricolor clasifica en el segundo lugar, se moverá por un sector del cuadro con precios ligeramente distintos en las fases iniciales, aunque la final mantiene los mismos valores.

16avos de final:

Categoría 1: 505 dólares

Categoría 2: 405 dólares

Categoría 3: 205 dólares

Octavos de final:

Categoría 1: 980 dólares

Categoría 2: 785 dólares

Categoría 3: 365 dólares

Cuartos de final:

Categoría 1: 1 445 dólares

Categoría 2: 1 005 dólares

Categoría 3: 735 dólares

Semifinales:

Categoría 1: 3 040 dólares

Categoría 2: 2 525 dólares

Categoría 3: 905 dólares

Final:

Categoría 1: 8 680 dólares

Categoría 2: 5 575 dólares

Categoría 3: 4 185 dólares

Además, existe un precio específico para el partido por el tercer lugar:

Categoría 1: 1 125 dólares

Categoría 2: 865 dólares

Categoría 3: 455 dólares

¿Cuánto pagará un hincha de Ecuador hasta la final?

Sumando estos valores e imaginando un panorama de la Selección de Ecuador en la final, un hincha tendrá que tener esta suma de dinero para ir a alentarla al estadio:

Si es primero en el grupo E

Categoría 1: 16 405 dólares

Categoría 2: 11 250 dólares

Categoría 3: 6 975 dólares

Si es segundo en el grupo E

Categoría 1: 16 350 dólares

Categoría 2: 11 595 dólares

Categoría 3: 7 020 dólares

‘Patón’, un campeón que no se olvida