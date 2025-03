La tercera fecha de la Liga Pro 2025 tuvo una ligera mejoría en cuanto a la cantidad de boletos vendidos, en relación con la segunda fecha que, hasta el momento, es la de menor aceptación entre los hinchas.

Sin embargo, ese incremento es inferior a lo sucedido en la fecha 1, donde la cantidad de boletos vendidos era suficiente para llenar completamente el estadio Olímpico Atahualpa, con capacidad para más de 33 000 hinchas.

Liga de Quito dominó la fecha 3

Los ocho partidos de la tercera fecha de la Liga Pro vendieron 28 906 boletos , 1 828 más que la fecha 2, donde la cifra llegó a 27 078, pero 4 736 menos que los 33 642 vendidos en la jornada inaugural de la séptima edición.

El partido entre Liga de Quito y Orense en el Rodrigo Paz, que terminó con goleada de 4-0 de los locales, con tantos del ecuatoriano Michael Estrada, el paraguayo Álex Arce, el argentino Lisandro Alzugaray y el boliviano Gabriel Villamil, fue el que mejores cifras registró.

El acta de sanciones del Comité Disciplinario informó que se vendieron 9 158 boletos, el más alto de toda la jornada, superando a los 6 331 del Emelec vs. Macará en el George Capwell y los 5 585 del Libertad vs. Barcelona SC en el Reina del Cisne de Loja.

La otra cara de la moneda se la llevaron el Mushuc Runa vs. Deportivo Cuenca en el Olímpico Fernando Guerrero de Riobamba, con 1 064 boletos vendidos, seguido del Manta vs. Delfín, el clásico de Manabí, que vendió 1 224 entradas en el Jocay, y el Independiente del Valle vs. Universidad Católica, que llegó a 1 489 tickets que se vendieron.

Hay que recalcar que en esta estadística que elabora la Liga Pro no se cuentan a los socios, superhinchas, abonados e invitados, que le significan otro tipo de ingresos para los clubes que aplican estas modalidades de venta o entrega de boletos.

Hinchas de Barcelona SC en el estadio Reina del Cisne de Loja.

Fecha 4

Viernes 7 de marzo

19:00 Deportivo Cuenca vs. Libertad

Estadio: Alejandro Serrano

Sábado 8 de marzo

14:00 Liga de Quito vs. Delfín

Estadio: Rodrigo Paz

16:30 Manta vs. El Nacional

Estadio: Jocay

19:00 Barcelona SC vs. IDV

Estadio: Monumental

Domingo 9 de marzo

13:00 Universidad Católica vs. Mushuc Runa

Estadio: Olímpico Atahualpa

15:30 Macará vs. Aucas

Estadio: Bellavista

18:00 Vinotinto vs. Emelec

Estadio: Olímpico Atahualpa

Lunes 10 de marzo

19:00 Orense vs. Técnico Universitario

Estadio: Bellavista

