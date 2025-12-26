Barcelona SC, el ‘campeón’ de las multas del campeonato ecuatoriano 2025

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El campeonato ecuatoriano 2025 no solo dejó balances deportivos para los 16 equipos en la cancha; también fuera de ella el torneo dejó como saldo las sanciones económicas por faltas reglamentarias, principalmente vinculadas al comportamiento de las hinchadas y a deficiencias en la organización de los partidos.

En total, los 16 equipos del campeonato ecuatoriano acumularon multas por más de 206 000 dólares, un monto que, dada la crisis económica que atraviesa el fútbol ecuatoriano, bien pudiera ayudar a solventar los gastos que un club requiere para subsistir diariamente.

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Barcelona SC y Emelec, los más sancionados

En la parte alta del listado aparece Barcelona SC, que lidera el ranking de multas con 93 475 dólares, una cifra que prácticamente duplica a la del segundo club más sancionado en pleno año en el que celebró su centenario.

Le sigue Emelec, con 50 000, confirmando que los equipos con mayor convocatoria también concentran el mayor número de infracciones.

En ambos casos, la mayoría de las sanciones están relacionadas con el comportamiento de la hinchada, especialmente por el encendido de objetos pirotécnicos, el lanzamiento de objetos sin impacto y la invasión al campo de juego, faltas que se repitieron durante varias jornadas del torneo.

Se suman el uso de banderas con astas, lanzamiento de objetos con impacto, exhibición de banderas con mensajes ofensivos y el uso de otros elementos considerados antirreglamentarios por los organismos de control.

El problema no se limita a los equipos más populares. En un segundo grupo aparecen Técnico Universitario (12 825 dólares), El Nacional (9 500) y Liga de Quito (7 475), seguidos por Libertad, Aucas, Mushuc Runa y Macará, todos con montos que superan los 4 000.

El denominador común es claro: la conducta en las gradas sigue siendo el principal foco de sanciones económicas que persiguen a los clubes en el fútbol ecuatoriano.

Faltas administrativas y de control

Más allá del comportamiento de los hinchas, el informe de sanciones también expone falencias a nivel organizativo.

Varias multas corresponden a la falta de control de seguridad, el ingreso de personas no autorizadas a zonas restringidas, la no colocación de mangas de protección, el incumplimiento del corte del césped y la inasistencia a ruedas de prensa obligatorias, aspectos que dependen directamente de los clubes.

Estas infracciones aparecen, en menor o mayor medida, en equipos como Delfín (3 950), Deportivo Cuenca (3 605), Vinotinto (3 350) y Universidad Católica (2 000).

En el extremo opuesto del ranking se ubican Independiente del Valle (925), Manta (900) y Orense (875), los tres clubes con menor carga económica por sanciones en la temporada 2025, lo que significa que ningún club logró cerrar el año sin multas.

Multas de la temporada 2025

Puesto Club Multas acumuladas 1 Barcelona SC 93 475 2 Emelec 50 000 3 Técnico Universitario 12 825 4 El Nacional 9 500 5 Liga de Quito 7 475 6 Libertad 5 125 7 Aucas 4 625 8 Mushuc Runa 4 550 9 Macará 4 125 10 Delfín 3 950 11 Deportivo Cuenca 3 605 12 Vinotinto 3 350 13 Universidad Católica 2 000 14 Independiente del Valle 925 15 Manta 900 16 Orense 875

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