Lo que comenzó como un año especial para Barcelona SC, que celebró sus 100 años de historia, se ha convertido en una temporada decepcionante.

Eliminación temprana en la Copa Libertadores, fracaso en la Copa Ecuador, sin opciones de pelear el título nacional, y ahora el objetivo de clasificar directamente a la próxima Libertadores parece escaparse.

Barcelona SC pierde terreno en la lucha por el cupo directo

Tras la victoria agónica de Liga de Quito sobre Independiente del Valle el viernes 29 de noviembre, el equipo dirigido por Ismael Rescalvo estaba obligado a ganar para mantenerse con vida en la pelea por el cupo directo.

Sin embargo, este sábado 30 de noviembre, en su visita a Libertad de Loja, comandado por Juan Carlos León, Barcelona SC no pasó del empate y el encuentro terminó 1-1.

Con este resultado, el cuadro torero se mantiene tercero con 63 puntos, mientras que Liga de Quito es segunda con 65 unidades y además posee un partido menos, lo que complica aún más las aspiraciones amarillas.

Barcelona SC se dejó empatar al final

El partido había comenzado de la mejor manera para Barcelona SC. A los 8 minutos, Xavier Arreaga abrió el marcador tras aparecer como delantero en el área y desviar el balón al fondo de las redes.

El gol fue anulado en primera instancia por fuera de juego, pero luego de una larga revisión, el VAR terminó por validar la acción.

Con la ventaja, el equipo de Rescalvo tomó confianza y generó un par de oportunidades claras para ampliar el marcador, pero la falta de eficacia volvió a jugar en contra.

El que no las hace 🤫 las ve hacer



La sentencia llegó en los minutos finales. A los 85’, Frangoy Zambrano, capitán de Libertad, realizó una gran jugada individual y envió un centro al área.

La defensa torera se quedó estática y Diego Ávila apareció sin marca para conectar de cabeza y decretar el empate definitivo.