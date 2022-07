Barcelona pierde y las críticas apuntan a Jorge Célico

Jorge Célico, DT del Barcelona SC. Foto: EFE

Redacción Bendito Fútbol (I)

El romance entre el entrenador Jorge Célico y los hinchas de Barcelona parece que empieza a diluirse y las voces que reclaman una mejor estructura de juego aumentan conforme pasan los partidos.

Barcelona SC no arrancó de la mejor manera la segunda fase de la LigaPro Serie A 2022, tras caer por 0-1 de local ante el Delfín el 10 de julio del 2022.



Tras el partido contra los manabitas, el estratega compareció ante los medios de comunicación y reconoció que "desde el punto de vista táctico y técnico" sus dirigidos no hicieron "un buen partido (...) estuvimos imprecisos, tuvimos un mal partido", sostuvo Jorge Célico.



El argentino comentó que la única forma de salir de este mal momento es trabajando los aspectos en los que están fallando e indicó que se "hace responsable" por los malos resultados que vienen cosechando fecha tras fecha.



Barcelona jugará la segunda fecha de la LigaPro de visitante. Tendrá que viajar hasta Ambato para enfrentar a Técnico Universitario el próximo sábado 16 de julio desde las 20:00. Será una nueva oportunidad para que Célico empiece a ganarse otra vez la confianza de esa parte de la hinchada que ahora ya no lo quiere.

Barcelona ganó uno de los últimos ocho partidos

El golazo marcado por Andrés Chicaiza a los 66 minutos, la noche del 10 de julio de 2022, ahondó aún más la crisis de resultados de los dirigidos por Jorge Célico, que no encuentra un estilo de juego y funcionamiento que le permita tener estabilidad de rendimiento y resultados.



De los últimos ocho partidos, entre LigaPro, Copa Sudamericana y Copa Ecuador, ganó uno, empató cuatro y perdió tres. Anotó 10 goles y encajó nueve, un factor que pone en evidencia las dificultades defensivas por los que atraviesa la zona en la que se desempeñan, entre otros, Luca Sosa, Paco Rodríguez, Darío Aimar, Leonel Quiñónez y Pedro Pablo Velasco.



Estos resultados se ha reflejado en la eliminación de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y de los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador ante El Nacional, club que milita en la Serie B y que atraviesa por problemas económicos e institucionales.



Este arranque en falso en la LigaPro condiciona tempranamente sus aspiraciones de ganar la etapa y proclamarse campeón directamente sin necesidad de las finales programadas para noviembre.



Equipos como Aucas, Emelec, Liga de Quito e Independiente del Valle, se posicionan como los potenciales y más fuertes rivales para el título de este 2022.



A estos cuadros se suma el 9 de Octubre, institución que hizo 12 contrataciones, entre las que destacan los nombres de los ecuatorianos Gabriel Cortez, Carlos Garcés, Jefferson Montero y el uruguayo Joaquín Verges.



