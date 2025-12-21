¿A qué hora juega Barcelona SC y Liga de Quito en el cierre del torneo?

El campeonato ecuatoriano llega a su fin este domingo 21 de diciembre del 2025 y define las últimas clasificaciones a torneos internacionales. Barcelona SC y Liga de Quito jugarán en horario unificado ante Independiente del Valle y Universidad Católica en busca de un cupo directo a la Copa Libertadores.

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Barcelona SC está obligado a ganar a Independiente del Valle para ir a grupos de Copa Libertadores

Para la jornada final, Independiente del Valle llega como campeón y con un cupo hacia la Copa Libertadores asegurado. De igual forma, Universidad Católica irá a la primera fase de este tras haber ganado la Copa Ecuador.

Bajo tal contexto, el ‘Ídolo’ se encuentra en el segundo lugar de la liguilla por el título y, de mantenerse, irá a los grupos del máximo torneo de clubes de América. Sin embargo, la escuadra guayaquileña tiene a Liga de Quito al acecho, tercera y tan solo a un punto.

Si el conjunto torero vence a sus rivales en el choque que se llevará a las 16:30, que lo esperarán en su estadio de Chillo Jijón, este asegurará su presencia en la fase de grupos. Independientemente de lo que ocurra en el choque de los albos, este tendrá la distancia suficiente.

Liga de Quito también necesita ganar, pero depende de los rayados

Liga de Quito, a su vez, recibirá a la misma hora a Universidad Católica en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Los albos están obligados a vencer a un club al que no han podido doblegar durante todo el 2025.

Su más reciente partido fue, justamente, el anterior al que jugarán este 21 de diciembre. En la final de la Copa Ecuador, la ‘Chatoleí’ se impuso por un marcador de 3-1.

Si la ‘U’ logra ganar por primera vez en el año a los camarattas, sin embargo, también necesitará de Independiente del Valle. Su clasificación a los grupos se dará siempre y cuando el conjunto de Sangolquí consiga un empate o se imponga frente al plantel guayaquileño.

Detalles de la última fecha del campeonato nacional

Fecha: domingo 21 de diciembre del 2025.

Hora: 16:30.

Partido: Independiente del Valle vs. Barcelona SC.

Estadio: Independiente del Valle.

Partido: Liga de Quito vs. Universidad Católica.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado.

En paralelo a los dos partidos también jugará Orense frente a Libertad. Ambos equipos, sin embargo, ya están clasificados hacia la Copa Sudamericana y solo deben definir su posición final.

Información adicional: El ‘Ídolo’