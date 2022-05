IDV y Barcelona jugarán con horario unificado

La jugada de Leonardo Yánez que terminó con el primer gol de Barcelona ante Independiente del Valle. Foto: BSC

Redacción Bendito Fútbol (I)

Los partidos de Barcelona e Independiente se unificaron para la fecha 14. Así lo anunció la LigaPro este 16 de mayo del 2022

Toreros y rayados encabezan la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano con 27 y 26 puntos, en ese orden, y son los más opcionados para ganar la primera fase que les otorgará el pase a la final del torneo de noviembre y un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.



En la jornada 13 corrieron con suertes dispares en sus resultados, lo que apretó aún más la lucha por el primer lugar.



Barcelona SC no pasó del empate 1-1 ante el Deportivo Cuenca en un estadio Monumental vacío por la suspensión tras los actos de violencia desatados en el Clásico del Astillero el pasado 11 de mayo.



Independiente del Valle fue a semana seguida a Ambato y nuevamente se trajo los tres puntos. Esta vez doblegó a Técnico Universitario 2-3 con goles de Luis Ortiz, Billy Arce y Junior Sornoza.



Liga de Quito mira expectante con 25 puntos desde el tercer puesto lo que puede pasar con los dos punteros. Saben que un traspié de ellos y un éxito propio, les abriría el abanico de posibilidades para ser los ganadores de la primera fase.



Fecha 14

20 de mayo

19:00 Cumbayá vs. 9 de Octubre

21 de mayo

15:00 Delfín vs. Gualaceo

17:30 Emelec vs. U. Católica

20:00 Guayaquil City vs. Liga de Quito

22 de mayo

16:30 Macará vs. T. Universitario

19:00 Independiente vs. Mushuc Runa

19:00 Aucas vs. Barcelona

23 de mayo

19:00 D. Cuenca vs. Orense