El FC Barcelona está a punto de concretar el fichaje de Dani Olmo, procedente del Leipzig. En las últimas horas, el director deportivo del club blaugrana, Deco, estuvo Alemania manteniendo una reunión con los directivos del Leipzig para cerrar la operación del exjugador de La Masía.

El regreso de Dani Olmo al FC Barcelona ha sido un objetivo claro para el club durante varias temporadas.

En el FC Barcelona han estado siguiendo de cerca al talentoso centrocampista español, y parece que finalmente están a punto de conseguirlo.

Tras una primera oferta rechazada por el club alemán, la nueva propuesta del Barça ha sido mejor recibida.

Según el periodista Fabrizio Romano, se ha llegado a un acuerdo verbal entre ambos clubes, con una oferta de 55 millones de euros (60 millones de dólares) más otros siete en variables. Olmo firmaría por seis temporadas, hasta 2030.

Si todo se concreta en las próximas horas, el jugador nacido en Terrassa podría viajar a Barcelona para realizar las pruebas médicas y ser presentado oficialmente. Aunque quedan algunos detalles por pulir, desde el Barcelona son optimistas sobre el cierre de la operación.

La llegada de Dani Olmo al FC Barcelona supondría un gran refuerzo para el equipo. Aunque la primera opción para reforzar la plantilla era Nico Williams, Olmo siempre estuvo en el radar debido a su polivalencia en el campo y su deseo de regresar al club que lo formó.

Este fichaje podría significar también la salida de algún jugador de la actual plantilla, con nombres como Gündogan o Frenkie de Jong posiblemente buscando mejores opciones.

Dani Olmo está a punto de cumplir su sueño de jugar con el primer equipo del FC Barcelona, diez años después de haber dejado La Masía.

Olmo se ha destacado en la temporada liderando a la Selección de España que ganó la Eurocopa 2024. Ahora, está listo para regresar a casa y marcar una nueva etapa en su carrera.

La llegada de Olmo a FC Barcelona está prevista para las próximas horas, marcando el inicio de un nuevo capítulo tanto para el jugador como para el club catalán.

