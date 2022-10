Barcelona y Cumbayá empataron en la última fecha de la Liga Pro

Imágen de referencia de Barcelona vs. Cumbayá. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO.

Barcelona SC y Cumbayá empataron 1-1 este sábado 22 de octubre de 2022 durante su encuentro por la última fecha de la segunda etapa de la LigaPro.

Pese a que el equipo de Fabián Bustos jugó con un equipo alterno donde había más suplentes que titulares, no tuvo dificultades para rescatar un punto en el estadio Olímpico Atahualpa.



Durante el primer tiempo no hubo jugadas de peligro en ninguno de los dos arcos. Lo más destacado fue la salida del lateral de Cumbayá Luis Gustavino a los 27 minutos porque se dislocó la clavícula. En su lugar ingresó Juan Carlos Paredes.



Ya en la segunda parte del cotejo, Barcelona intentó desde el principio ser superior y lo logró a los 49 minutos, cuando el juez Juan Carlos Andrade Arreaga pitó penal a favor de los canarios.



Darwin Suárez realizó un empujón dentro del área a Adonis Preciado que le costó la falta a los ‘Leones’. Cristian Penilla fue el encargado de ejecutar el remate y no falló.



Tras la anotación, Barcelona bajó las revoluciones y Cumbayá aprovechó ese momento para buscar la igualdad.



El tanto del empate llegó a los 67 minutos gracias a un autogol del defensor Jeison Mina, que intentó despejar un remate con la cabeza, pero el balón se desvió a su propio arco.



Esta acción motivó a Cumbayá que intentó la remontada y tuvo la posibilidad de lograrlo a los 77 minutos por una mano dentro del área que permitió un penal. Al cobro acudió Carlos Monges, pero el guardameta Víctor Mendoza adivinó y atajó el disparo.

Barcelona terminó la segunda etapa en la casilla ocho, con 21 puntos, y se alista para disputar la final de LigaPro en la primera semana de noviembre. Por otra parte, Cumbayá acabó noveno con 18 unidades y logró mantener la categoría.

