El Augsburgo de Carlos Gruezo perdió ante Bayern Múnich

Carlos Gruezo, futbolista ecuatoriano del Augsburgo. Foto: Twitter @fcaugsburg_ES

Redacción Bendito Fútbol (I)

El Augsburgo de Carlos Gruezo fue eliminado de la Copa de Alemania, este miércoles 19 de octubre de 2022. Por los dieciseisavos de final del torneo, perdieron por 2-5 ante el poderoso Bayern Múnich.

El mediocampista ecuatoriano arrancó como titular y disputó 66 minutos en el partido.



No fue el mejor encuentro del tricolor que solo acertó el 44% de sus entregas y cometió un error que terminó en gol, sin embargo, ganó el 100% de sus duelos y realizó un pase clave. Su calificación en SofaScore fue de 6 puntos, siendo la más baja de su equipo.



Carlos Gruezo y el partido

Augsburgo que jugó como local empezó mejor que el Bayern Múnich en los primeros 10 minutos del cotejo. El ‘Fuggerstädter’ realizó presión alta e incomodó al equipo dirigido por Julian Nagelsmann.



El actuar del conjunto local dio sus frutos al minuto 9 cuando se adelantaron en el marcador con anotación de Mads Pedersen. El Augsburgo recuperó el balón en mitad de cancha e inició un contragolpe rápido que terminó en remate desde fuera del área del danés.



Los bávaros reaccionaron rápidamente tras el gol e inclinaron la balanza a su favor dominando por completo el cotejo, sin embargo, en el arco se encontraron con el golero Tomáš Koubek que tuvo grandes intervenciones.



El gol del empate llegó a los 26 minutos a través de Chupo-Moting. El delantero bávaro ingresó al área por el sector izquierdo del portero y su remate engaño a Koubek que se lanzó pensando en un centro, pero el remate fue directo al arco.



De no ser del portero checo del Augsburgo, los locales hubiesen tenido más goles en contra. Koubek finalizó el primer tiempo con siete atajadas, siendo el jugador más importante en el primer tiempo.



En la segunda parte del cotejo, Bayern Múnich le dio vuelta al marcador a los 53 minutos tras un error de Carlos Gruezo. El tricolor no estuvo atento a la presión de Sadio Mané cerca del área y perdió el esférico. La jugada terminó con un remate de Joshua Kimmich desde los linderos del área.



Los bávaros aprovecharon su buen momento y a los 58 minutos aumentaron la ventaja en contragolpe rápido. Chupo-Moting logró su doblete con un poco de suerte, ya que los zagueros no lograron rechazar el balón.



Cuando parecía que se avecinaba una goleada de los visitantes, el Augsburgo reaccionó y descontaba a los 65 minutos. Carlos Gruezo inició la jugada con un gran pase para Ruben Vargas que realizó un centro al ras del piso que terminó en gol en contra de Dayot Upamecano.



La alegría le duró poco a los locales, que tras otro error en la zaga permitieron el cuarto gol del Bayern Múnich a los 73 minutos. Esta vez el autor fue Jamal Musiala con un gran remate colocado imposible para el portero Koubek.



En los minutos finales del partido Alphonso Davies selló la goleada con un remate a quemarropa desde el centro del área.

