Aucas cancela el vuelo de hinchas a Guayaquil

Los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del Aucas. Foto: Cortesía Aucas.

Redacción Bendito Fútbol (I)

La intención de la directiva de Aucas de llevar hinchas a Guayaquil se vio truncada por el estado de excepción que rige a las provincias de Guayas y Esmeraldas, principales puntos donde la ola de violencia se ha incrementado en los últimos días. El vuelo con hinchas ha sido cancelado.

El 31 de octubre de 2022, por iniciativa de la directiva de Aucas, se puso a disposición de sus seguidores un vuelo chárter que los transportaría a Guayaquil el 6 de noviembre, día de la final de ida, y los traería de vuelta a Quito finalizado el juego.



"(...) con el fin de precautelar y evitar cualquier contratiempo relacionado con nuestra hinchada y público en general (...) se ha cancelado el vuelo chárter programado para la final de ida de la LigaPro 2022", dice la parte medular del comunicado que Aucas colgó en sus redes sociales la mañana de este 3 de noviembre.



Con esto Aucas se deslinda de transportar por su iniciativa hinchas al estadio Monumental, pero no cierra las puertas a que por cuenta propia lleguen sus fanáticos desde distintos puntos del país para alentarlos en la final de ida.

​

Barcelona vs. Aucas ¿Favorito?

"Aucas es el favorito, de eso no me cabe ninguna duda. Puede que también gane Barcelona porque las finales se juegan, no las vamos a ganar en el micrófono", declaró César Farías en días recientes.



Y razones no le faltan. Una de ellas es que Aucas llega a la final de ida con una campaña que lo mantiene con un largo invicto de 20 partidos, todos bajo su mando.



Otra estadística alentadora para Aucas y sus hinchas es que en este año no han perdido contra Barcelona. En la primera fase le ganaron 2-1 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y en la segunda 0-2 en el estadio Los Chirijos de Milagro.



Este último resultado le permitió a Aucas asegurar su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, hecho inédito en sus 77 años de historia.

Visita nuestros portales: