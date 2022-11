Aucas tiene una muralla en la mitad de la cancha

Aucas buscará hacerse con el titulo de la LigaPro este domingo 13 de noviembre de 2022. Foto: Instagram @aucas45

Álex Puruncajas. Redactor (D)

Antes de la llegada del entrenador venezolano César Farías al Aucas, Édison Caicedo era un jugador relegado, estaba lejos del equipo estelar.

El esmeraldeño no aparecía ni entre los suplentes, en ocasiones, con el entrenador argentino Héctor Bidoglio. Ahora es uno de los puntales en el equipo que el domingo 13 de noviembre de 2022 buscará el primer título de su historia, ante el Barcelona.

El estratega se unió al club el 25 de abril y le bastó apenas un par de entrenamientos para darse cuenta que Caicedo era a quien necesitaba para fortalecer la media cancha de su equipo.

Con Bidoglio, el elenco oro y grana se prodigaba en ataque para marcar goles, pero también recibía anotaciones. Farías revisó este informe y se propuso fortalecer a la defensa y a la primera línea del medio campo.

Bidoglio solía ubicar a Édison Vega y Ronald Briones en la zona de contención. Eran sus interiores preferidos.

Farías cambió la estructura. Sentó a Vega y puso a Caicedo como ‘pivote’ delante de los defensas, desde su debut, el 30 de abril. Ese día, los oro y grana vencieron 1-0 al Técnico Universitario, en el Bellavista de Ambato.

Con la presencia de Caicedo, los zagueros tuvieron más colaboración en la marca y los ofensivos, más libertades para atacar.

El jugador, de 32 años, recuperó su confianza con el venezolano. “Es un técnico que nos hizo creer. Estoy agradecido con el profesor por la confianza que puso en mí”, detalló el volante que fue fichado este año, desde el Orense.

Se inició en el Macará en el 2007, donde jugó hasta el 2009. Luego, deambuló por clubes de la Segunda y la Serie B, hasta que Fabián Bustos se fijó en él y lo llevó al Delfín, con el que fue campeón en el 2019.

Siente que ahora vive algo parecido, pues los cetáceos nunca habían sido campeones. Ahora, ‘Papá’ también busca su primer trofeo de la Serie A.

Édison Caicedo nació en Esmeraldas el 13 de marzo de 1990, juega como mediocampista defensivo. El jugador pasó por Macará, Guayaquil City, Delfín, Orense y ahora está en Aucas. Fue campeón con los cetáceos en 2019. Foto: EL COMERCIO

Quiñónez, el acompañante

En los últimos seis meses, Caicedo ha jugado habitualmente con Jhonny Quiñónez en la primera línea de volantes. El quiteño, de 24 años, se volvió su compañero de fórmula.

Quiñónez, quien se inició en el Norteamérica de Guayaquil, tiene más libertades para atacar en los planteamientos de Farías. Era delantero en sus inicios. Por ello, guarda técnica para definir y vocación ofensiva. Este año, suma dos goles y dos asistencias.

Para llegar a este momento, superó una adversidad. En noviembre del año pasado, sufrió la rotura de ligamentos y recién se recuperó en marzo de este año.

Guarda cariño por el club, pues ahí se formó desde el 2016. Desde el Aucas se fue al Willem de Países Bajos, en el 2019, aunque no logró consolidarse y retornó.

El volante confesó, tras su regreso, que no se sentía estable para seguir en Europa. “Mi esposa estaba embarazada cuando me fui a Holanda. No me encontraba del todo bien”, dijo. Ahora es diferente. Está seguro en su posición y sueña con ganar el título.

Jhonny Quiñónez nació en Quito, el 11 de junio de 1998. Actúa como mediocampista. Jugó en Norteamérica, Deportivo Azogues y Aucas. También tuvo un corto paso por el Willem II de Países Bajos. Nunca se ha coronado campeón y busca levantar el trofeo nacional con el conjunto oriental. Foto: EL COMERCIO

Vega, uno de los líderes

El imbabureño le cumple a Farías dentro y fuera de la cancha. Desde la banca arenga a sus compañeros. Cuando entra al campo, en cambio, se esfuerza por marcar y apoyar el ataque.

Así lo demostró en la final de ida, ante Barcelona, en Guayaquil. Farías lo puso desde el inicio junto a Quiñónez y Caicedo porque quería más contención.

El DT anticipaba una avalancha de ataques rivales, en los primeros minutos. Ahí, Vega sacó su experiencia y, en un descuido de los locales, marcó el gol de la victoria 1-0, el triunfo que pone a soñar a ‘Papá’ con la consagración.

El ‘enano’, como era conocido, dice que lo importante es que el plantel gane. “Apoyamos desde nuestra posición”, expresó el jugador, que pasó por Barcelona, y ahora es uno de los tres capitanes del popular cuadro quiteño.

Édison Vega Nació en Ibarra, el 8 de marzo de 1990, juega como volante de marca. En su carrera jugó por Imbabura, Deportivo Quito, Barcelona, Liga de Quito y el año pasado se sumó a Aucas. Con los albos fue campeón del torneo nacional, de la Copa Ecuador y la Supercopa. Foto: EL COMERCIO

