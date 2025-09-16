Aucas ha vivido unos últimos días agitados, empezando por la eliminación en los octavos de final de la Copa Ecuador a manos del Deportivo Cuenca, perder tres jugadores por expulsión ante Manta en el campeonato nacional y desprenderse de tres de sus jugadores.

Con estos tres jugadores menos, Aucas afrontará los dos últimos partidos de la etapa del todos contra todos del campeonato nacional y las 10 restantes del hexagonal final, ya sea en el que define el título o en el que reparte un cupo a la Copa Sudamericana.

Más noticias:

Aucas rescató un punto con tres expulsados

La noche del lunes 15 de septiembre de 2025, Aucas visitó a Manta en el estadio Jocay en el cierre de la fecha 28 del campeonato nacional. El marcador final fue un polémico y dramático empate 1-1.

Los locales se adelantaron en el marcador a los 86 minutos por intermedio de Jostin Alman. Todo parecía apuntar a que los tres puntos se quedaban en su poder pese a jugar con un jugador menos desde el minuto 55 por la expulsión de Gastón Bartora.

El panorama se complicaba más para el ‘Ídolo del Pueblo’ cuando a los 85, 90 y 90+4 minutos fueron expulsados Darío Torres, el portero Hamilton Piedra y Luis Cano, toda una catástrofe para la planificación de Gabriel Ernesto Pereyra.

Te puede interesar: Aucas se llevó una escandalosa goleada de Macará en la Liga Pro

El milagro se produjo tres minutos después de la tercera expulsión. Snayder Porozo marcó el empate a los 90+7 minutos. Esto desató la eufórica celebración con sus compañeros para rescatar un punto que los mantiene en el octavo puesto de la tabla con 39 puntos, cuatro menos que Universidad Católica, el último clasificado al primer hexagonal final a falta de dos jornadas.

El calendario de los ‘orientales’ contempla recibir a Orense en el Gonzalo Pozo y visitar a Barcelona SC en el Monumental en la fecha final.

Aucas transfirió a tres jugadores

En medio de este panorama, Aucas movió el mercado de transferencias de Ecuador con la transferencia de tres de sus jugadores al fútbol del exterior.

El primero en marcharse fue Cristhoper Zambrano con destino al Al-Taawoun FC de la liga de Arabia Saudita. Fue cedido hasta el 30 de junio de 2026 por un monto superior a los 170 000 dólares, según registra Transfermarkt.

Te puede interesar: Liga supera al Aucas en la historia, pero los triunfos son amarillos desde 2019

Michael Carcelén también finalizó su vínculo con el equipo quiteño. Jugó en dos etapas: la primera en el primer semestre de 2023 y la segunda desde 2024. Su nuevo destino será el Querétaro de México. El mediocampista jugó 70 partidos, anotó 11 goles y dio 15 asistencias.

Finalmente, el juvenil Edison Gruezo, de 18 años, también jugará en este equipo. Su trayectoria en el plantel principal se reduce a 13 partidos, dos goles, una asistencia, dos tarjetas amarillas y 361 minutos acumulados.

Ambos coincidirán en este equipo con sus compatriotas Jhojan Julio y Adonis Preciado.

Información externa: Aucas

D-bate: