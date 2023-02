El Aston Villa se interesa en fichar a Énner Valencia

Énner Valencia, goleador del Fenerbahce y de la Selección de Ecuador, vive en Turquía junto con su familia. Foto: Twitter @Fenerbahce

El delantero Énner Valencia tendría la posibilidad de volver a la Premier League. Aston Villa está interesado en incorporar al ariete ecuatoriano.

Pese al cierre de la última ventana de traspasos, las escuadras mantienen nombres en la mira para reforzarse cuando el periodo de transferencias se reabra. Aquello será a mediados de 2023 y les servirá para la próxima temporada.



El esmeraldeño, que es sensación en Turquía debido a su gran momento futbolístico, ha conseguido que más de un club ha puesto sus ojos sobre él. En el mercado de fichajes de invierno, el F.C. Barcelona de España sondeó al ecuatoriano y a su posibilidad de incorporarlo, pero aquello no llegó a concretarse.



El presente de Valencia no es ajeno a los de Birmingham que durante su actual campaña ocupan la úndecima posición de la liga inglesa con 28 puntos. Por su parte, el tricolor ocupa la segunda posición de la SuperLiga de Turquía con el Fenerbahce.



De acuerdo al diario británico The Mirror, los villanos ya han establecido contactos con el futbolista para su vinculación. Desde Turquía, el periodista Ekrem Konur de ESPN también ha señalado que existen charlas entre las partes, sin embargo, el futbolista se encuentra cómodo en su actual escuadra y también hay negociaciones para alargar su estancia.



Al final de la temporada, el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador termina contrato con el Fenerbahce. En caso de que no lo renueve, su retorno a Inglaterra se daría en calidad de agente libre.

Énner Valencia y la mejor temporada de su carrera

Aunque en la campaña 2022-2023 terminó como alternante, el futbolista de 33 años levantó su nivel y consiguió volverse un titular indiscutible en la actual. A puro gol se convirtió en una de las estrellas del conjunto de Estambul.



Desde la pretemporada empezó a marcar goles y, una vez iniciados los choque oficiales, no hubo quien lo pare. En el torneo de su país lleva un total de 20 goles y cuatro asistencias en 18 partidos que ha tenido actividad. A tales cantidades se le suman otros dos tantos en la UEFA Europa League y en la Copa de Turquía.



Con la Selección de Ecuador anotó tres goles en tres partidos durante el Mundial de Qatar. De tal manera, sus números demuestran que el ariete vive la mejor campaña de su carrera y pelea por la Bota de Oro.

¿De regreso a Inglaterra?

La Premier League tampoco es una novedad para Énner Valencia, el delantero ecuatoriano ya tuvo un paso por tierras británicas. Después del Mundial de Brasil 2014 y tras ser goleador en México, el West Ham United adquirió sus derechos deportivos.



Con los 'Irons' estuvo presente hasta el verano de 2016. Allí fue enviado a préstamo al Everton y, una vez que acabó su cesión, el Tigres de México se hizo con sus servicios. En 2020 recaló en su actual escuadra.



De llegar al Aston Villa, 'Superman' sería el segundo ecuatoriano que defiende su casaca. Previamente lo hizo el exfutbolista Ulises de la Cruz.

