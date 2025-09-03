El Torneo Nacional de Ascenso está en marcha. Este miércoles 3 de septiembre de 2025 la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organizadora del campeonato, realizó el sorteo de los 32avos de final.
Horas previas al sorteo del Torneo de Ascenso Nacional, la FEF ordenó a los 64 clasificados y los ordenó de forma descendente para determinar los 32 primeros del bombo uno y los 32 restantes que fueron al bombo dos.
El ascenso nacional sorteó los 32avos de final
Este miércoles quedó definido el camino de los equipos del Torneo de Ascenso Nacional a la Serie B. Los 32avos de final se jugarán los fines de semana del 13 y 20 de septiembre.
Los dieciseisavos de final se disputarán el fin de semana del 18 y 25 de octubre. El segundo y último sorteo se realizará el 5 del mismo mes.
Los octavos de final se disputarán el fin de semana del 1 y 8 de noviembre, los cuartos los fines de semana del 15 y 22 del mismo mes y las semifinales el fin de semana del 29 de noviembre y del 6 de diciembre.
La final única será el 13 de diciembre en una sede neutral que aún tiene que definir la FEF.
Llaves 32avos de final
Liga de Cuenca vs. Real Puerto Quito
Atlético JBG vs. Atlético Manabí
UDJ de Quinindé vs. Panamericana
11 de Mayo vs. Atlético Samborondón
Deportivo Quito vs. Exapromo Costa
Dunamis 04 vs. Sancor
Atlético Wahlex vs. Patrón Mejía
Primero de Mayo vs. San Pedro del Pongo
La Unión vs. Ciudadelas del Norte
Huaquillas FC vs. Atlético Kin
Corinthians de Los Ríos vs. Luz Valdivia
Independiente de Azogues vs. Milagro FC
Juventud Italiana vs. Santa Elena SC
Río Aguarico vs. Santos FC
Astillero FC vs. La Cantera de Pastaza
Loja City vs. Liga de Portoviejo
Aviced vs. Patria de Buena Fe
Baños Ciudad de Fuego vs. Aampetra
Africando vs. Santa Fe
Deportivo Santo Domingo vs. Cotopaxi
Insutec vs. Estrella Roja
Búhos vs. AV25
Mineros vs. La Troncal FC
Naranja Mekánica vs. Olmedo
Nazareno SC vs. Liga del Carmen
Deportivo Ibarra vs. Ferrocarril Oeste
Guaranda FC vs. Politécnico
Santiago de Pillaro vs. Miguel Iturralde
Cuenca Juniors vs. Cantera Orense
Atlético Azogues vs. Pelileo SC
Daquilema vs. La Provincia Verde
Anaconda vs. CS Patria
