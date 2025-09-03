El Torneo Nacional de Ascenso está en marcha. Este miércoles 3 de septiembre de 2025 la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), organizadora del campeonato, realizó el sorteo de los 32avos de final.

Horas previas al sorteo del Torneo de Ascenso Nacional, la FEF ordenó a los 64 clasificados y los ordenó de forma descendente para determinar los 32 primeros del bombo uno y los 32 restantes que fueron al bombo dos.

Más noticias:

El ascenso nacional sorteó los 32avos de final

Este miércoles quedó definido el camino de los equipos del Torneo de Ascenso Nacional a la Serie B. Los 32avos de final se jugarán los fines de semana del 13 y 20 de septiembre.

Los dieciseisavos de final se disputarán el fin de semana del 18 y 25 de octubre. El segundo y último sorteo se realizará el 5 del mismo mes.

Los octavos de final se disputarán el fin de semana del 1 y 8 de noviembre, los cuartos los fines de semana del 15 y 22 del mismo mes y las semifinales el fin de semana del 29 de noviembre y del 6 de diciembre.

La final única será el 13 de diciembre en una sede neutral que aún tiene que definir la FEF.

Llaves 32avos de final

Liga de Cuenca vs. Real Puerto Quito

Atlético JBG vs. Atlético Manabí

UDJ de Quinindé vs. Panamericana

11 de Mayo vs. Atlético Samborondón

Deportivo Quito vs. Exapromo Costa

Dunamis 04 vs. Sancor

Atlético Wahlex vs. Patrón Mejía

Primero de Mayo vs. San Pedro del Pongo

La Unión vs. Ciudadelas del Norte

Huaquillas FC vs. Atlético Kin

Corinthians de Los Ríos vs. Luz Valdivia

Independiente de Azogues vs. Milagro FC

Juventud Italiana vs. Santa Elena SC

Río Aguarico vs. Santos FC

Astillero FC vs. La Cantera de Pastaza

Loja City vs. Liga de Portoviejo

Aviced vs. Patria de Buena Fe

Baños Ciudad de Fuego vs. Aampetra

Africando vs. Santa Fe

Deportivo Santo Domingo vs. Cotopaxi

Insutec vs. Estrella Roja

Búhos vs. AV25

Mineros vs. La Troncal FC

Naranja Mekánica vs. Olmedo

Nazareno SC vs. Liga del Carmen

Deportivo Ibarra vs. Ferrocarril Oeste

Guaranda FC vs. Politécnico

Santiago de Pillaro vs. Miguel Iturralde

Cuenca Juniors vs. Cantera Orense

Atlético Azogues vs. Pelileo SC

Daquilema vs. La Provincia Verde

Anaconda vs. CS Patria

Información externa: Campeonato de Ascenso Nacional

D-bate