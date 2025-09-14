Miguel Ángel Loor informó este domingo 14 de septiembre de 2025, a través de su cuenta de X, sobre un hecho delincuencial del que fue víctima una unidad móvil que se iba de Guayaquil a Ambato para la cobertura de un partido del campeonato nacional.

La unidad móvil era la encargada de transmitir el partido entre Técnico Universitario y Deportivo Cuenca en el estadio Bellavista de Ambato correspondiente a la fecha 28, pero fue víctima de la inseguridad que vive el país.

Más noticias:

¿Cómo fue el robo de la unidad móvil?

Miguel Ángel Loor detalló que la unidad móvil fue asaltada a la altura de El Triunfo, provincia del Guayas. Aseguró que todos los equipos y cámaras fueron sustraídos. Por fortuna, ninguna persona resultó herida.

En un video publicado también en su cuenta de X, mencionó que los responsables se llevaron cámaras y todos los equipos que componen la unidad móvil, e hizo un llamado para que se devuelvan los objetos que “no les sirven para nada”.

Te puede interesar: El Nacional y sus 13 títulos de campeón en Ecuador

El incidente habría involucrado a aproximadamente 20 personas que se llevaron todos los equipos sin conocer realmente su valor o utilidad e indicó que se está trabajando para recuperar los equipos y en reforzar la seguridad de las unidades móviles para próximos compromisos.

Loor afirmó que mejorarán los protocolos de seguridad para que la movilización sea segura con un permanente monitoreo del recorrido de las unidades móviles, desde su salida hasta la llegada al punto de destino, aspecto que hasta este día no hicieron.

La transmisión está garantizada

Según explicó, la transmisión podrá realizarse gracias a una móvil que estaba disponible en Latacunga, utilizada anteriormente para otro deporte. Sin embargo, adelantó que la cobertura no será completa.

“El VAR va a estar un poco complicado porque no hay las cámaras suficientes, pero estamos haciendo los esfuerzos”, dijo.

El encuentro enfrenta a Técnico Universitario, actualmente en la posición 14 con 25 puntos y luchando por salir del cuadrangular del descenso, contra Deportivo Cuenca, que ocupa el sexto lugar con 43 en pelea por ingresar al hexagonal final que definirá el título y los cupos internacionales.

Información externa: Campeonato nacional

D-bate: